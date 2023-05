Loreen wint Eurovisiesongfestival, Gustaph wordt zevende

De Zweedse Loreen heeft met het lied ‘Tattoo’ zaterdagnacht de finale van de 67ste editie van het Eurovisiesongfestival in Liverpool gewonnen. De topfavoriet kon zowel de vakjury als het publiek overtuigen. De Belgische Gustaph eindigde op de 7de plaats.

In de aanloop naar Eurosong werd Loreen al getipt als favoriet, na het oordeel van de vakjury was er nog weinig twijfel mogelijk en de kijkers thuis bevestigden het resultaat: Zweden is de winnaar met 583 punten. Finland werd tweede met 526 punten, Israël strandde op de derde plaats met 362 punten.

Loreen is na de Ierse Johnny Logan slechts de tweede persoon die erin slaagt om de Europese liedjeswedstrijd twee keer te winnen. De eerste keer won ze in 2012 met ‘Euphoria’. Het opzwepende nummer ‘Tattoo’ gaat over afscheid nemen van een geliefde. Tijdens de act speelt behalve de zangeres ook een groot ledscherm een hoofdrol. Haar indrukwekkende lange nagels sprongen eveneens in het oog.

De Belgische Gustaph deed het met het vrolijke ‘Because of you’ bijlange niet slecht en eindigde op de 7de plaats met 182 punten. Dat is de beste prestatie sinds 2017, toen Blanche vierde eindigde.

De Belgische inzending kreeg nu zelfs 12 punten van onder andere de vakjury van Australië, Georgië en Griekenland.

Het Eurovisiesongfestival vond plaats in het Britse Liverpool. Oekraïne had als winnaar van vorig jaar het evenement moeten organiseren, maar haakte af wegens de oorlog in het land. Tijdens de wedstrijd werden vanuit Oekraïne raketaanvallen gemeld.