Lolahol treedt niet in de voetsporen van haar moeder Madonna, maar kiest het pad van de avant-gardepop

Aka: Lourdes Leon

Leeftijd: 25

Locatie: Verenigde Staten

Instagram: @lourdesleon

In het kort: Dochter van Madonna. Danseres. Model. Maakt nu leftfield pop met Eartheater.

In het lang: Lourdes Leon is de dochter van Madonna en fitnessinstructeur Carlos Leon. Ze leek voorbestemd om in de voetsporen van haar moeder, de queen of pop, te treden, maar Lourdes leek resoluut een ander pad te willen bewandelen. Ze begon op haar derde balletles te volgen, maakte furore als choreograaf, werd als model het gezicht van Swarovski, Marc Jacobs en Calvin Klein en leek verder nogal gehecht aan haar privacy. ‘Ik kan wel zingen, maar het interesseert me gewoon niet’, beweerde ze een jaar geleden nog tijdens een interview. ‘Misschien omdat het te dichtbij voelt.’

Tot nu, dus. Eind vorige maand verscheen de single Lock&Key, haar eerste muzikale project onder het gloednieuwe moniker Lolahol. In tegenstelling tot wat u misschien zou verwachten op basis van haar stamboom is dat geen verteerbare radiohit geworden, maar leftfield pop met etherische vocals, mysterieuze synths en licht chaotische breakbeats. Fans van avant-garde electronica herkennen misschien de signatuur van de New Yorkse artiest Eartheater, die Lock&Key producete en ook de bijbehorende videoclip regisseerde. Daarin krijgt u onder meer te zien hoe Lolahol een spagaat doet in de zee, wordt rondgereden door een skelet en rondhangt aan het graf van Houdini. De dochter van Madonna is een specialleke.

Een willekeurige quote: ‘Ik heb geen specifiek doel. Misschien zou dat moeten. Maar ik heb wel een heel specifieke stijl en esthetiek, dus ik hou ervan om die in al mijn projecten te verweven.’



