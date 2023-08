Lizzo weerlegt beschuldigingen over intimidatie

De Amerikaanse popster Lizzo heeft op Instagram gereageerd op de beschuldigingen van intimidatie, discriminatie en agressie aan haar adres. Ze omschrijft de beschuldigingen van drie voormalige danseressen als ‘zo ongeloofwaardig als ze klinken en te buitensporig om niet op te reageren’. Bovendien zouden de verhalen afkomstig zijn van ex-medewerkers die al publiekelijk zouden hebben toegegeven dat ze te horen hadden gekregen dat hun gedrag ‘ongepast en onprofessioneel’ was.

De zangeres van singles als About Damn Time en Truth Hurts schrijft dat ze de lat zowel voor haarzelf als voor haar medewerkers hoog legt en dat dat gepaard gaat met moeilijke keuzes. ‘Maar het is nooit mijn bedoeling om iemand zich oncomfortabel te laten voelen of het gevoel te geven dat ze niet worden gewaardeerd als een belangrijke schakel in het team.’

Lizzo schrijft voorts dat ze niet als slachtoffer wil worden gezien, maar ook ‘niet de slechterik is waarvoor ze de afgelopen dagen werd afgeschilderd’. De zangeres schrijft heel open te zijn over haar seksualiteit en zelfexpressie, maar niets hoger in het vandaal te dragen dan respect.

‘Ik weet hoe het voelt om dagelijks gepest te worden over mijn gewicht en zou dus nooit iemand wegens haar gewicht bekritiseren of ontslaan’, stelt ze.

Afsluiten doet de Amerikaanse popzangeres door aan te geven dat ze gekwetst is, maar de klacht haar werk niet wil laten overschaduwen. Ze spreekt ook haar dank uit voor de vele steunbetuigingen.

Woensdag raakte bekend dat drie voormalige danseressen Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez een klacht hadden ingediend wegens onder meer ‘intimidatie op seksueel, religieus en raciaal vlak, discriminatie wat betreft een handicap en agressie’.