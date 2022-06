Liveurope-initiatief van concertzaal AB groeit en krijgt meer Europees geld

De Brusselse concertzaal Ancienne Belgique (AB) ziet zijn platform Liveurope – opgericht om opkomende artiesten in Europa te stimuleren – groeien tot twintig Europese concertzalen. Daarnaast zijn de Europese subsidies van het project voor de tweede keer vernieuwd. Dat maakte de cultuurinstelling van de Vlaamse Gemeenschap woensdag bekend.

In 2014 richtte de AB Liveurope op met financiering van de Europese Unie. Het platform zet concertzalen over het hele continent aan om meer opkomende Europese artiesten te boeken. Hoe meer jong talent ze boeken, hoe meer geld ze van Liveurope krijgen.

Nu gaat Liveurope volgens de AB ‘een nieuwe fase’ in. Het jaarlijkse budget via de Europese subsidies verhoogt met 40 procent tot 700.000 in de periode 2022-2024. Daarnaast sluiten er vijf nieuwe muziekpodia aan, waardoor het initiatief twintig volwaardige leden telt. ‘We hopen het platform in de toekomst open te stellen voor nog meer podia en onze impact te blijven vergroten’, zegt AB-directeur Tom Bonte.

Alles samen organiseerden de deelnemende concertzalen de afgelopen zeven jaar al meer dan 2.900 concerten met de steun van Liveurope, waaronder optredens van de Franse Christine and the Queens, de Spaanse Rosalía en de Deense MØ. Ook al meer dan 200 Belgische artiesten kregen steun van het initiatief, onder wie Oscar and The Wolf, Meskerem Mees, The Haunted Youth en Tamino.