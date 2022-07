Limp Bizkit annuleert Europese tour

De Amerikaanse metalband Limp Bizkit heeft vanwege gezondheidsproblemen bij zanger Fred Durst zijn volledige Europese en Britse tournee geschrapt. Dat meldt het gezaghebbende blad Metal Hammer. Daarmee verdwijnt ook een optreden op Pukkelpop.

“Omwille van persoonlijke gezondheidsproblemen en gebaseerd op medisch advies van mijn persoonlijke arts om inmiddels af te zien van touren” is beslist deze zomer niet door Europa en Groot-Brittannië te trekken, liet Durst weten. “In de voorbereiding van de tournee (…) heb ik besloten meer tests te ondergaan om er zeker van te zijn dat ik in een goede fysieke conditie ben en dat alles OK is. Tot mijn verrassing heeft mijn dokter mij een brief gestuurd om te zeggen dat hij niet graag had dat ik zou touren en dat ik in de buurt moest blijven om meer tests te doen”, aldus de zanger.

Hij verontschuldigde zich bij de fans, eraan toevoegend eraan toe ernaar uit te kijken “om dit zo snel mogelijk op te lossen”. De tournee ter ondersteuning van het uit 2021 daterend comeback album ‘Still Sucks’ zou op 1 augustus in Zweden starten. Eveneens omwille van gezondheidsproblemen bij drie leden, onder wie bij zanger en voorman David Coverdale, heeft Whitesnake onlangs na een passage op Graspop de resterende concerten van zijn afscheidstournee door Europa moeten annuleren.