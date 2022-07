Kelis en afsluiter Zucchero zetten eerste dag van Suikerrock stevig in

De Amerikaanse R&B-legende Kelis heeft donderdag op de eerste dag van het Tiense festival Suikerrock een uitstekende set gespeeld. Maar het was afsluiter Zucchero die met het grootste applaus ging lopen.

De show van Kelis leek op één langgerekt lied: met geen enkele bindtekst, amper tussenpozen en vlotte overgangen tussen de nummers gunde ze het publiek weinig rust tussen de dansmomenten. Hits als “Millionaire”, waarmee het optreden werd gestart, “Good Stuff”, “I Hate You So Much Right Now”, “Trick Me” en “Milkshake” konden niet achterblijven. Afsluiten deed Kelis met “Acapella”, wat door de enkele duizenden aanwezigen gretig werd meegezongen.

Maar de echte publiekstrekker was de afsluiter van de dag: Zucchero. Met zijn naam, die Italiaans is voor “suiker”, had hij de helft van het Suikerrock-publiek al voor zich gewonnen, en toen moest de man het podium nog opstappen. Geflankeerd door een tienkoppige band, met piano’s, saxofoon, trompet en een aantal snaarinstrumenten, nam de zanger het publiek vanaf de eerste minuut op sleeptouw en liet hen niet meer los, ondanks occasionele kleine regenbuitjes.

Met onder meer “Baila Morena”, “Everybody’s Got To Learn Sometime” en “Menta e Rosmarino”, zorgde Zucchero voor een goede schwung en veel meezingmomenten in het publiek, hoewel het plein slechts voor de helft gevuld was.

Donderdag markeert dag één van het vierdaagse Suikerrock. Emma Bale mocht het festival donderdagavond openen. Morgen/Vrijdag is het de beurt aan De Mens, Therapy?, White Lies en Sisters of Mercy. In het weekend staan ook nog headliners als The Chemical Brothers en Tom Jones op het programma.