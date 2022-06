Alec John Such, voormalig bassist bij de Amerikaanse rockband Bon Jovi, is op 70-jarige leeftijd overleden.

Dat heeft de band zondag meegedeeld.

Alec John Such was in 1983 medeoprichter van Bon Jovi, maar verliet de groep in 1994. In 2018 was hij er wel weer bij toen de band in de Rock and Rolla Hall of Fame werd opgenomen. Bon Jovi scoorde in de jaren tachtig verschillende hits, waaronder ‘Runaway’, ‘Livin’ on a Prayer’ en ‘You Give Love a Bad Name’.