Jethro Lazenby, zoon van Nick Cave, overleden

In een kort statement laat Nick Cave vandaag weten dat zijn zoon Jethro Lazenby op 31-jarige leeftijd is overleden.

Lazenby werd geboren in Melbourne in 1991. Pas toen hij zeven of acht jaar was, kwam hij te weten dat Cave zijn vader was. In interviews drukte Cave spijt uit omdat hij afwezig was in het begin van Lazenby’s leven, maar later bouwden ze een goede band op.

Lazenby was vooral bekend als model, maar werkte ook als model en fotograaf. Een doodsoorzaak werd niet gemeld. Cave vraagt om de privacy van de familie te respecteren in deze moeilijke periode.

In 2015 verloor Cave al een zoon, Arthur Cave, die op 15-jarige leeftijd van een klif viel.