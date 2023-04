Jazzpianist Ahmad Jamal overleden op 92-jarige leeftijd

Ahmad Jamal, een bekende Amerikaanse jazzpianist, componist en dirigent, is op 92-jarige leeftijd gestorven. Dat berichten Franse en Amerikaanse media zondag en het nieuws werd bevestigd door zijn weduwe Laura Hess-Hey aan de Amerikaanse krant Washington Post.

Ahmad Jamal inspireerde tijdens zijn 70-jarige carrière tal van muzikanten, onder wie trompettist Miles Davis en pianist McCoy Tyner. Ahmad mocht ook tal van onderscheidingen in ontvangst nemen, waaronder de lifetime achievement award op de Grammy’s in 2017.

Ahmad werd geboren in Pittsburgh, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, onder de naam Frederick Russell Jones en bekeerde zich in 1950 tot de islam. Hij startte zijn carrière in de jaren 1940 tijdens de zogenaamde bepop revolutie binnen jazz, en hielp de muziekstijl om een groter publiek aan te trekken.

In 1958 kwam zijn album ‘At the Perishing: but not for me’ uit, dat meer dan honderd weken in de Amerikaanse Billboard-hitlijst stond en het begin van zijn succes betekende. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times werd het een van de meest succesvolle instrumentale platen uit die periode. In totaal bracht de jazzpianist meer dan 60 albums uit tijdens zijn carrière.

Jamal stierf zondag in zijn huis in Ashley Falls, in de staat Massachussets. Volgens zijn dochter leed hij aan prostaatkanker.