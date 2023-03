Jazzlegende Wayne Shorter overleden

De Amerikaanse jazzlegende Wayne Shorter is donderdag in Los Angeles op 89-jarige leeftijd overleden. Het overlijden is bevestigd door zijn agent Alisse Kingsley. Over de doodsoorzaak werd voorlopig niets bekendgemaakt.

De saxofonist zag in 1933 in Newark, nabij New York, het levenslicht en beïnvloedde meer dan een halve eeuw de jazzscene. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke jazzcomponisten van de Verenigde Staten en speelde met enkele van de allergrootsten uit het genre.

Shorter brak door als lid van Art Blakey’s Jazz Messengers, de formatie van drummer Arthur Blakey. Later voegde de saxofonist zich bij het kwintet van de beroemde trompettist Miles Davis, waar ook de bekende muzikant Herbie Hancock speelde. In zijn tijd met Davis nam Shorter tevens twee succesvolle solo-albums op. Later begon hij de groep Weather Report samen met toetsenist Joe Zawinul, die ook eerder met Miles Davis had gespeeld.

Wayne Shorter won in zijn carrière twaalf Grammy Awards. De meest recente daarvan kreeg de saxofonist vorige maand, in de categorie Best Improvised Jazz Solo.

Shorter trad ook meermaals op in België en schitterde onder meer op Jazz Gent en Jazz Middelheim.