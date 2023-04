Japanse componist Ryuichi Sakamoto overleden op 71-jarige leeftijd

De Japanse componist Ryuichi Sakamoto, een pionier van de elektronische muziek en de auteur van een breed scala aan filmmuziek, is op 28 maart overleden aan de gevolgen van kanker die in 2020 werd ontdekt. Dat heeft zijn management zondag bekendgemaakt op zijn officiële website.

‘Hij leefde met muziek tot het einde’, voegde zijn management eraan toe in een persbericht. De artiest kreeg, zoals hij het zelf wilden, een discrete begrafenis in familiale kring.

Sakamoto maakt begin 2021 bekend dat hij aan darmkanker leed en dat hij sinds 2014 werd behandeld voor keelkanker.

Het internationale publiek ontdekte hem via zijn filmmuziek, te beginnen met die van Furyo van Nagisa Oshima, een subversieve film over een gevangenenkamp in Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin de componist ook schitterde als acteur naast David Bowie en Takeshi Kitano.

In 1988 won hij de Oscar voor beste filmmuziek als medeauteur van de soundtrack voor The Last Emperor van Bernardo Bertolucci. De regisseur werkte meermaals samen met Sakamoto, met name voor zijn volgende film The Sheltering Sky (1990).

Ryuichi Sakamoto werkte ook voor Brian de Palma en Pedro Almodovar, en schreef meer recent de soundtrack voor ‘The Revenant’ (2015) van Alejandro González Iñárritu.