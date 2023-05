In première: ‘Vrouwen uit de Supermarkt’ van Webstek, een serieuze band met minder serieuze liedjes

Webstek, een groep die zich specialiseert in K-pop (Kempen-pop), heeft met Vrouwen uit de Supermarkt een nieuwe single uit. En we hebben geluk, want het nummer is in promotie: we krijgen één plus één gratis.

‘Een man die ik ontmoette op de tram beschreef onze muziek als het kind dan voorkomt uit het huwelijk van Doe Maar en Gestapo Knallmuzik. Die beschrijving komt redelijk dicht in de buurt’, antwoordt zanger Camilo wanneer we vragen wat voor muziek Webstek speelt. Zelf beschrijft hij hun muziek eerder als Shht meets De Kreuners. De Gentse groep Shht is een van Websteks grote voorbeelden en dient als hun voornaamste inspiratiebron. Webstek werd in het begin van hun carrière, in 2020, zelfs kortstondig ‘een goedkope Shht namaakband’ genoemd, maar ondertussen hebben ze bij gebrek aan een gepaste term er zelf een op geplakt: Webstek speelt ‘k-pop’, waarbij de ‘k’ voor ‘Kempen’ staat.

‘Als we eerlijk zijn hangt onze muziek af van “dat waar we zin in hebben”. De teksten en thema’s blijven herkenbaar, maar muzikaal gaat het alle kanten uit’, zegt saxofonist Haas. (Inderdaad; Haas, niet Hans.) Zo heeft Camilo zin om eens een wals of een truckersliedje – blijkbaar een apart muziekgenre – te maken.

Supermarktromances en Mixmeister Michelle

Hun nieuwste single Vrouwen uit de Supermarkt en het bonusnummer Bonus (1+1 Gratis) gaan over supermarktromances. ‘De aanleiding weet ik niet meer, maar wanneer ik in de supermarkt wandel en rondkijk, denk ik constant: “Oh! Wat een grappig figuur! Wat een mooie verschijning! Oh daar, een knappe man of vrouw!”, vertelt Camilo.

Dat mensen vaker boodschappen laten leveren of dat er meer en meer supermarkten zonder personeel opduiken, zoals de OKay Direct in Gent, vindt de groep jammer. ‘Daar is er geen Vanessa van kassa acht die glimlacht’, betreurt Haas. ‘Wel is zo’n winkel ideaal om een videoclip in te filmen. Er is niemand om te zeggen dat het niet mag.’ (lacht)

De twee nieuwe nummers vertellen hetzelfde verhaal, maar elk in een andere stijl. Het eerste is een energiek popnummer, het ander is een rustige akoestische ballade. ‘Het akoestische nummer is er spontaan gekomen. De tekst heb ik de ochtend zelf geschreven. Haas heeft er een saxofoonlijnte bij bedacht en Mixmeister Michelle (Michiel Renson van Shht), onze mixer en producer, speelt de gitaarpartij’, vertelt Camilo. ‘We brengen dat nummer niet live, want niemand van ons kan zo goed gitaarspelen.’ (lacht)

‘Iemand anders, speel bas’

Webstek heeft op korte tijd een lange weg afgelegd. In 2020 heeft Sanne Werkers via het project JonGeduld, het programma van de Kinky Star in Gent dat ‘jonge muzikanten een schop onder hun kont geeft’, de bende prutsers tot volwaardige band getransformeerd. Drie jaar later is Webstek een simpele band met simpele muziek, maar met serieuze ambities.

Verder was het het afgelopen anderhalve jaar nog zoeken naar ieders plek binnen de band. Toen de bende Zoomcrush ging opnemen wist niemand hoe basgitaar te spelen. ‘Het minst van al ik’, vertelt Haas. ‘Want ik heb een slecht gevoel voor ritme en toch heb ik die gitaar in mijn handen gekregen.’ Dat bleek geen goed idee. ‘Dat ging maar niet en dat ging maar niet,’ gaat Camilo verder, ‘tot Frank Rotthier van de Trix zei: “Allez. Iemand anders, speel bas.” Dan heeft onze toenmalige toetsenist Arno dat geprobeerd. Hij is nu de bassist’. Haas werd saxofonist. Thijs bespeelt nu de synthesizer, aangezien Arno zijn gitaar per ongeluk stuk heeft gemaakt en Thijs die nog steeds niet heeft laten hertellen. Ruben drumt. Pieter heeft een gitaar die niet kapot is. En Camilo is dan ook maar begonnen met zangoefeningen en met gitaarlessen bij meester Youtube.

Met hun bijgestelde talenten gaat nummers schrijven heel wat vlotter. De teksten van de twee nieuwe singles zijn elk op min of meer een uur geschreven. Toch heeft het lang geduurd voor Webstek met nieuwe muziek naar buiten kwam. ‘We hebben sinds onze laatste single Zoomcrush veel opgetreden en sterk gewerkt aan onze livereputatie’, zegt Ruben. ‘Begin 2022 hadden we plots zes optredens gepland op anderhalve maand, maar eigenlijk hadden we nog geen volwaardige setlist. Dan was het schrijven, schrijven, schrijven, en het afgelopen jaar hebben we al die snel geschreven nummers herwerkt. Nu klinken ze helemaal anders. Daarom brachten we lang geen nieuwe muziek. We hebben eerst ons gepruts moeten rechttrekken.’