In première: Tsar B komt eindelijk tot rust in nieuwe videoclip voor ‘Auwtch’

Als een soort anti-ridder galoppeert Tsar B in haar nieuwe videoclip richting de ontgoocheling waar naïeve puberliefde vroeg of laat onvermijdelijk toe leidt. Aan halve snelheid, weliswaar.

Net voor de pandemie beleefde Justine Bourgeus, beter gekend als Tsar B, een unieke periode in haar leven: voor het eerst was ze een lange periode single. ‘Het was een nieuwe ervaring! Die vrijheid om op te staan en enkel aan jezelf te denken, om te gaan feesten wanneer je wil, om enorm veel impulsen langs alle kanten tegelijk binnen te krijgen,…’ Onbewust wist ze die speciale periode om te zetten in een nieuwe plaat, die begin volgend jaar verschijnt. ‘Het wordt een soort enorme soundtrack waarin ik de luisteraar in mijn space van die periode meeneem. Een reis waarbij je verschillende Melkwegen en gevoelens passeert.’

De pijn van geïdealiseerde liefde

Toch gaat Auwtch, de nieuwe single en videoclip vanop dat toekomstige album, volledig over de liefde. ‘Ik heb dat nummer geschreven toen ik verliefd was geworden, diezelfde avond nog. In feite heb ik die eerste momenten, die puberale naïviteit, in een flesje kunnen vastzetten. Verliefd worden is voor mij een heel interessante ervaring. Ik maak het niet vaak mee, maar wanneer ik eens een crush op iemand heb, begin ik me heel snel nieuwe werelden en een volledige toekomst met die persoon in te beelden. Dan blijk ik in mijn impulsiviteit soms toch veel te romantisch te zijn voor iemand die ik net ken. Uiteindelijk ben ik een grote fan van Heroes just for one day.’

Zoals de titel van het nummer doet vermoeden, belicht Tsar B niet enkel de mooie aspecten van de kalverliefde. ‘Terwijl ik het nummer schreef, besefte ik wel dat ik de situatie heel erg aan het idealiseren was. Ergens besef je wel dat dat verhaal vroeg of laat doorprikt gaat worden. Niet veel later bleek dat gevoel ook te kloppen. (lacht) Daarover gaat Auwtch: hoe liefde ook altijd een beetje pijn doet.’ Ook in de songtitel, die u eerder als Ouch zou spellen, zit dat gevoel vervat. ‘Ik wilde er een soort onomatopee van maken. Die expliciete “T” maakt het geluid wat dramatischer. Het kletst harder.’

De illusie doorbreken

De bijhorende videoclip, waarin we Bourgeus door een filmisch decor zien paardrijden, doet denken aan romantische ridderverhalen, of een alternatief sprookje waarin de prinses haar prins komt redden. Op het einde wordt de illusie echter verbroken, wanneer de camera uitzoomt en onthult dat de artieste slechts voor een doek rijdt op een vals ros. ‘Het heeft inderdaad iets van “ik kom u halen”, maar dan zonder het heldhaftige. Op het einde zie je me ook nog als Cupido met mijn pijl en boog schieten, als een soort wanhoopspoging om er toch niet iets van te maken.’ Een soort anti-ridder die van een kale kermis thuiskomt.

Bovendien blikt Tsar B met dat einde ook impliciet terug op haar eigen loopbaan als artieste. ‘Met dat laatste beeld wilde ik ook de heiligheid wat doorbreken. Ik denk dat ik, net als veel andere artiesten, mij in het begin van mijn carrière wat heb laten gaan in dat sacrale. Die pretenties laat ik op het einde van deze clip volledig gaan. Eigenlijk hou ik ervan wanneer dingen in perspectief geplaatst worden, en ik ben liever een antiheld.’

Leven in fast forward

Ook de manier waarop de clip werd geschoten, paste perfect bij de manier waarop Tsar B in het leven staat. De video werd sneller opgenomen dan u ze te zien krijgt, met Bourgeus die haar teksten op dubbele snelheid lipsyncte. Vervolgens worden die beeld vertraagd afspeeld. ‘Naast het feit dat ik gewoon van slow motion houd, heb ik onlangs dankzij mijn lief ontdekt dat ik dubbel zo snel lef. Wandelen, schrijven, muziek maken,… Alles moet snel gebeuren, en het is alsof ik in fast forward leef. Ik ben altijd gestresseerd omdat ik onbewust veel sneller leef dan anderen.’

Bovendien is film een van de weinige manieren waarop Bourgeus rust vindt in het leven. ‘Ik kan de traagste, oudste films kijken, en dat zijn de zeldzame momenten waarop ik kan verstillen en gefocust blijven. Om die reden wilde ik als Tsar B eigenlijk al veel langer een trage clip maken die uit slechts één shot bestond, maar mijn regisseurs wilden daar precies nooit in meestappen. Dankzij mijn goede vriend Lennert Madou, die de clip voor Auwtch regisseerde, is mijn langverwachte one shot clip er nu eindelijk.’