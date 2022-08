In première: Tim Vanhamel hoefde niet eens te acteren voor de nieuwe clip van Comité Hypnotisé

Bekijk Flying Sword, Falling Dagger van Vanhamels muzikale eenmanscomité hier als eerste.

‘Het schijnt dat Banksy er voor iets tussen zit’, grapt Tim Vanhamel, gevraagd naar wie de schimmige figuur met zijn rijsthoed achter Comité Hypnotisé – in geanimeerde versie te zien in de clip bij nieuwe single Flying Sword, Falling Dagger – nu eigenlijk is. Spoiler alert: het is de Millionaire-frontman zélf, zij het met een panfluit in de mond in plaats van een gitaar om de schouder.

Instrumentale dub, exotica, hiphop: Comité Hypnotisé is van alles wat Millionaire níét is. ‘Vroeger schreef ik demo’s voor Millionaire die we vervolgens met de groep repeteerden, en tegen dat de studio geboekt was en de agenda’s van de bandleden op elkaar afgestemd waren, waren we maanden verder en moesten we de sfeer, de rauwheid en de spontaniteit van die vroege demo’s zien te recreëren. Bij Comité Hypnotisé sla ik een groot deel van dat proces over en maak ik muziek in het moment. De demo is het afgewerkt product en het afgewerkt product is de demo. Ik heb ook niet langer de ambitie om de beste muziek ooit gemaakt in de geschiedenis van de mensheid te schrijven. Het mag ruw zijn, het mag onaf zijn. Dat is oké. Ik pak gewoon een instrument vast en speel erop. In het geval van het nieuwe Comité-album was dat vooral de elektrische panfluit. Toen ik er één nummer mee gecreëerd had wist ik: zo wil ik een hele plaat maken. Een plaat die je in mijn favoriete Chinese restaurant kunt opzetten.’

Dat is Hiking the Trails of Mount Muzak geworden, de Comité-plaat die eerder dit voorjaar het debuutalbum Dubs Pour Oh La La (2021) opvolgde. Flying Sword, Falling Dagger is er de nieuwste single uit en die laat goed horen waar dit project voor staat. Vanhamel knikt: ‘Het is de perfecte vertegenwoordiger voor het album. Alles zit erin. De psychedelische kant. De elektronische kant. De hiphopkant. En de fluit, natuurlijk.’

Voor de bijbehorende clip belde Vanhamel een van zijn vaste visuele partners in crime, die de laatste jaren ook al enkele Millionaire-clips opleukte: Jaak De Digitale. ‘Ik ben een kind van de MTV-videoclipcultuur maar die is de laatste decennia weggeëbd. Niet dat ik daardoor dacht: ‘ik vind er niks meer aan, effe Jaak bellen’, maar clips zijn toch wel minder belangrijk geworden voor mij. Wat ook zo zijn voordelen heeft. Een sfeer creëren is al voldoende – vandaar die geanimeerde loop in Flying Sword, Falling Dagger – en ik hoef ook niet meer zo nodig de hele tijd te staan acteren.’

Wie Comité Hypnotisé live in actie wil zien, moet aanstaande zondag om 20 uur in de Vall-ey op Pukkelpop zijn. Krijgt zo’n concert een Pukkelpop-habitué als Tim Vanhamel nog nerveus? ‘Ik heb er nog niet al te veel aan gedacht’, bekent hij. ‘Zoals vroeger op school heb ik een beetje last van uitstelgedrag. Maar ik heb eerder deze zomer nog in Gent gespeeld en dat was supertof. Live doe ik iets anders dan op plaat. Het is niet dat ik het hele album breng met een Peruviaans panfluitcombo. Ik heb alweer allerlei nieuwe muziek geschreven die ik ook in de set wil smokkelen. Dat is het voordeel aan optreden zonder band. Niks ligt vast. Je mag zondag dus het onverwachte verwachten. (zwijgt even) Zeg maar, ik speel toch niet in een grote tent, hè? Nee? Een klein podium? Oef, dan is het goed. Wordt gezellig!’



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.