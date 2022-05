In première: Shaka Shams lost al zijn woede in ‘Balrog’

Vandaag bracht Shaka Shams ‘Balrog’ uit, de derde single van de komende ep ‘Action Only Volume 2’. Op dit nummer haalt de winnaar van De Nieuwe Lichting 2022 al zijn opgekropte woede en grootste fantasiën naar boven.

Rage. Woede. Energie. Dat brengt Shaka Shams met Balrog, de derde track van de ep Action Only Volume 2, die volgende maand zal worden uitgebracht. De harde bassen en de lage stem zijn we al gewoon van de artiest. Met de unieke videoclip boordevol fantasie verkent hij echter nieuw terrein.

Een mythologisch videogamekarakter

Balrog is enerzijds een videogamekarakter, anderzijds een mythologisch, demonisch monster. ‘Toen we de video gingen maken, dacht ik meteen aan Balrog, een energieke bokser uit de reeks gevechtsspellen Street Fighter.’ Het nummer Balrog is een bovendien een ode aan alle innerlijke, opgekropte woede, die zijn weg naar buiten moet vinden. ‘De regisseurs met wie ik samenwerkte voor de videoclip, Yoann Stehr en Alice Kohl, voegden de mythologische betekenis toe: een monster dat van gedaante kan veranderen.’ Die twee interpretaties combineerde Shams in de videoclip waar hij zichzelf steeds ontmoet als een ander personage, soms als sprookjesfiguur, dan weer met videogame-effecten. Een duistere en kleurrijke – bijna euforische – sfeer wisselen elkaar af.

De verschillende karakters waren voor hem een inspiratie. Geen deel van zijn identiteit, maar wel aanwezig in zijn grote fantasie. ‘Wanneer ik met een hoge stem zing, zie ik een klein, demonische deugniet voor mij die lacht. Daarom zie je mij op het einde in de video als een raar (of eng) figuur.’

Passionele woede

Balrog gaat voor Shams over woede – of ‘rage’ zoals hij het zelf noemt – en motiverende energie. ‘Ik heb dit nummer in 2019 geschreven. Ik was boos – waarom weet ik niet meer – maar ik heb toen al mijn woede in dat nummer gestoken.’ Als resultaat onder andere de verse: ‘Hit em like I’m going loco, disrespecting me oh no no.’

De boodschap die Shams aan anderen wil geven met het nummer: neem al je woede en energie en steek het in je passie. ‘Ik wil dat mensen gemotiveerd worden door hun eigen onzekerheden die vaak woede – of energie – oproepen. Door die energie te steken in wat je doet, kan je alleen maar groeien.’

En groei is belangrijk voor de artiest. Hoewel hij voornamelijk startte met hiphop-based sounds uit te brengen, gaat hij nu over naar meer digitale en experimentele beats. Al is dat voor hem niets nieuw. ‘De muziek die ik nu uitbreng, maakte ik altijd al. Maar ik ben streng voor mezelf, ik wil zeker zijn dat ik ergens klaar voor ben.’ Daarom komt hij nu pas naar buiten met dit nummer.

Work in progress

Als vervolg op de ep Action Only Volume 1, komt het tweede deel uit op 3 juni. ‘Het originele idee was om de nummers van de 2 ep’s uit te brengen als een album. Maar uiteindelijk heb ik besloten om het als twee ep’s te releasen. En ik ben blij met die keuze.’ De Action Only albums herinneren Shams er bovendien aan dat hij steeds kan verbeteren. ‘Als artiest blijf je groeien. En dat is de bedoeling van die projecten: mezelf eraan herinneren dat ik moet blijven werken. Het is de bedoeling dat elk Action Only-album beter wordt dan de vorige. Hoeveel er gaan komen, is nog niet zeker. Maar een ding wel: Er komen nog veel ‘nice’ dingen. ‘Mijn doel is om alles te creëren wat ik wil, en niet enkel met muziek. Ik ben on the side nog met verschillende dingen bezig. En ook daar is die rage voor nodig.’