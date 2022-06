In première: Roosbeef kleineert de duisternis op ‘Arme Slechterik’

Moeten we bang zijn voor de Arme Slechterik? Of moeten we er net medelijden mee krijgen? De nieuwe single van Roosbeef laat de vraag bewust onbeantwoord.

Frustratie en kwaadheid zijn in de kunsten altijd al vruchtbare inspiratiebronnen geweest. Zo ook voor Roos Rebergen, frontvrouw van Roosbeef. In 2020 bracht ze Lucky uit, een album dat werd geschreven na een tweejarig verblijf in Kentucky en dat diep beïnvloed was door het Amerikaanse lied. Om ondertussen wel bekende redenen kon dat nieuwe materiaal vervolgens maar met mondjesmaat voor een livepubliek gespeeld worden.

Rebergen bleef niet bij de pakken zitten, en greep de vrijgekomen tijd aan om nieuw materiaal te schrijven. Nog meer dan vroeger werden die nieuwe nummers bedacht met een livesetting in het achterhoofd. ‘Tussen de lockdowns door hebben we wel een paar keer live kunnen spelen, en daar knapte ik altijd heel erg van op. Ik merkte ook dat het samenspel tussen de bandleden steeds beter ging zitten, en daar wilde ik op voortborduren. Voor de nieuwe nummers heb ik nog steeds de basis geschreven, maar de invulling heb ik meer dan voorheen aan alle bandleden overgelaten. Iedereen schreef z’n eigen partijen tijdens de repetities, en zo ontstonden er organische nummers die ook live heel mooi zullen overkomen.’

Bij die nieuwe aanpak hoort ook een verandering in de samenstelling van Roosbeef. Gitarist Sjoerd Bruil, die zijn strepen al verdiende bij onder andere Dez Mona, mag zichzelf vanaf nu het vijfde groepslid noemen. ‘Met Lucky hadden we onze bezetting al uitgebreid met een vierde man. Toch had ons geluid toen nog een zekere kaalheid, die goed bij die nummers paste. Omdat we nu nog meer inzetten op dat livegegeven, voelden we echter al snel dat er iets miste. Ik heb ook het gevoel dat ik zelf geen goede muzikant ben, dus dat het goed is om me door anderen te laten begeleiden. (lacht) Maar door onze manier van schrijven hadden we wel iemand nodig die in ons groepje paste. Omdat ik en de rest Sjoerd al lang kenden, was hij een logische keuze.’

Het kwade romantiseren

Tijdens die sessies met een vernieuwde, vijfkoppige band schreef Roosbeef de lockdownfrustratie van zich af. Met Arme Slechterik krijgen we daar nu een eerste resultaat van te horen. De te verwachten boosheid komt in de muziek echter niet naar boven. De single heeft net iets sensueel, iets donker zonder kwaadaardig te zijn. Als luisteraar krijg je haast medelijden met de slechterik in de titel, die in het nummer nogal jennend aangesproken wordt. ‘Wat ga je doen?’ wordt doorheen het nummer op uitdagende wijze gevraagd.

‘Ja, de tekst gaat over het romantiseren van het kwade,’ beaamt Rebergen. ‘Ik wilde er een soort spel van maken. Ik probeerde het heel makkelijk te doen lijken om in slechte of enge dingen iets heel positiefs te zien. In zekere zin maak je de situatie zo net nog ongemakkelijker, want na een tijdje weet je niet goed meer wie van de twee nu precies de echte slechterik is.’

Duivelsachtige kleimassa

Ook in de bijhorende videoclip, geregisseerd door Jasper de Bruin, wordt dat ambigue spel gespeeld. Op de broeierige zwart-witbeelden zien we kunstenares Sharon Van Overmeiren een mysterieus beeld boetseren in een verder verlaten atelier. ‘Ook Sharon ken ik al heel lang. Eerst en vooral heb ik haar gevraagd omdat ik wist dat ze goed op beeld zou pakken. (Gniffelt) Ik was heel blij dat ze wilde meewerken aan de video, want normaal laat ze nooit zien hoe ze te werk gaat. Ze maakt niet alleen heel mooie beelden, het is ook heel boeiend om haar proces te zien.’

Het resultaat van dat proces is een imposant beeld. Niet echt menselijk, maar een duivelsachtig kleimassa. ‘Eigenlijk kan de kunstenares ook de slechterik zijn die hier zelf het monster boetseert. Daar ontstaat opnieuw dat spanningsveld, waarbij je niet goed weet voor wie je nu eigenlijk sympathie moet hebben, en wie de echte boosdoener is.’

U zal dus zelf moeten beslissen of u medelijden moet hebben met de arme slechterik of niet. Ontdek het door hieronder de videoclip voor de nieuwe single van Roosbeef te bekijken.