In première: Porcelain id daagt het archetype Vlaming uit met een Kempisch gospelnummer

Met Vlaanderen hoopt Porcelain id een nieuw volkslied te hebben geschreven. Enthousiast meebrullen mag, zo lang u ook even bij de betekenis stilstaat.

Eerder dit jaar vertelde je ons dat je aan een eerste langspeler werkt. Maar voor we die te horen krijgen, komt er eerst nog een ep.

Tuyishime: Inderdaad! In september verschijnt Reprise, een akoestische herwerking van mijn eerste ep Mango. Mijn intieme liveperformances zijn intussen zo’n beetje mijn handelsmerk geworden, dus het leek me geen slecht idee om de intensiteit van die shows ook in een ep te steken. Alle live-opnames voor de ep zijn in één dag gemaakt, met uitzondering van Blauw en Vlaanderen, waarvoor James de Graef van Shht in de studio piano is komen spelen.

Vlaanderen is het enige nieuwe nummer op de ep.

Tuyishime: En misschien wel mijn persoonlijkste song tot dusver. Ik heb het middenin de nacht geschreven, net nadat mijn zoontje geboren werd. Natuurlijk was ik heel gelukkig, maar tegelijk overviel me een zekere melancholie en stress omdat ik begon na te denken over mijn eigen jeugd. Alsof alle emotionele bagage die ik onbewust negen maanden lang had meegesleurd er in één gulp uitkwam. Als zwarte en queer persoon heb ik me niet altijd even welkom gevoeld, en het baart me zorgen dat mijn kind misschien hetzelfde zal ervaren.

Zing je het daarom in het Nederlands? Zodat het nog steviger binnenkomt?

Tuyishime: Ik noem Vlaanderen weleens een Kempisch gospelnummer, een ode aan de helaasheid der dingen. Want dat is zowel het tragische als het schone: live is Vlaanderen uitgegroeid tot een cafénummer. Geen idee of ze de context van het nummer begrijpen, maar zelfs in het jeugdhuis van Nijlen brulden ze enthousiast en ladderzat ‘houd me vast voor den donkere komt, want ook ik schiet tekort’ mee. (lacht) Muzikaal heb ik me onder meer laten inspireren door Mia van Gorki, een nummer dat iedereen met zoveel passie en liefde meezingt, maar waarvan niemand zich nog lijkt af te vragen waarover het eigenlijk gaat. Het zou mooi zijn als Vlaanderen ook een soort volkslied wordt. Eentje dat het archetype Vlaming ook een beetje uitdaagt.