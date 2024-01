In première: nog één keer op sneeuwreis met Nederlandse rapper Gotu Jim

Nog Eén Keer van Gotu Jim is een melancholisch nummer over onzekerheid. Uiteraard voorzien van een dansbare housebeat.

Zo’n jaar geleden verscheen Niet Geslapen Wel Gedoucht van de Nederlandse rapper Gotu Jim. Een album dat bol stond van de drugs en feestjes, maar waar een melancholische ondertoon doorheen sloop. Alsof Jim het feestgedreun opzocht om zijn problemen te vergeten, maar achteraf met een nog grotere leegte achterbleef.

Diezelfde melancholie is ook terug te vinden op zijn nieuwe single Nog Eén Keer. Op zich is de energieke housebeat uiterst geschikt voor een uitzinnige feestavond, maar de schuchtere raps geven het geheel toch weer een emotioneel randje. Het lijkt een liefdesliedje voor iemand die je op de dansvloer tegenkomt, maar die je niet heel goed durft aan te spreken, waardoor je eindeloos gaat fantaseren over alle onvervulde mogelijkheden die je samen had.

‘Dat is inderdaad de vorm,’ beaamt Gotu Jim, ‘maar uiteindelijk gaat het breder dan dat. Nog Eén Keer gaat over alle momenten dat je iets wil doen, maar niet goed durft. Dan ga je in jezelf constant opwerken naar een punt waarop je uiteindelijk die stap wel moet zetten. En als je het dan toch niet doet, dan begint heel de cyclus opnieuw. Het ding is: achteraf vind je het jammer dat je die knoop niet hebt doorgehakt, maar tegelijk is heel dat proces ook wel leuk en spannend.’ Naar eigen zeggen herkent Jim die gevoelens bij zichzelf uit de liefde, maar ook in vriendschappen. Het overkwam hem een keer. En nog een keer. En nog één keer.

Shoppen in de bergen

In de bijhorende videoclip zien we de rapper niet op de dansvloer, maar op z’n eentje in een sneeuwlandschap. ‘We waren sowieso op vakantie in de sneeuw, en toen hadden we het idee om daar gewoon een videoclip op te nemen. De sneeuw wekt bij mij altijd datzelfde melancholische gevoel op dat inderdaad ook in mijn muziek zit.’

Goeie feestjes heeft Jim in de bergen niet per se gevonden. ‘Daar waren het allemaal van die après-skitenten. Op zich is dat ook een andere vorm van gezelligheid, maar het heeft me niet per se inspiratie gegeven voor mijn eigen muziek. Maar wie weet komt dat nog.’

Naast de beelden in de bergen, zien we Jim in de videoclip ook inkopen doen in de supermarkt, alsof hij een voorraad inslaat om dan thuis maar een feestje te bouwen. ‘Dat vonden we gewoon een leuk contrast. Die beelden in de sneeuw zien er bijna nep uit, alsof ik voor greenscreen sta. Als je daartegenover dan die beelden zet van wij die in de winkel een beetje zitten te hannessen, dat vonden we grappig.’

DIY-esthetiek

De hele video voelt DIY aan. Alles is verticaal gefilmd, alsof Jim en zijn kompanen ter plekke spontaan hun gsm’s hadden bovengehaald om de clip te maken, en de beelden zijn wat slordig over elkaar gemonteerd. Uiteraard is de video niet echt rommelig ineengeflanst, maar gaat het om een bewuste keuze.

‘Vroeger heb ik mijn videoclips altijd vrij groot proberen maken en heel veel dingen bij elkaar gestopt. En voor een groot project kan dat ook werken. Maar nu had ik zin om gewoon eens te doen wat goed voelde. Ik merk bij mezelf ook dat de clips die ik zelf leuk vind om te kijken, vaak heel simpel van opzet zijn. Geen grote verhalen, maar video’s die focussen op een paar kleinere elementen. Daarom dat wij ook gewoon op dat simpele contrast tussen de winkel en de sneeuw werkten, zonder er verder veel aan toe te voegen.’

Voor één keer liep Jim dus niet verloren in alle mogelijkheden, maar hakte hij de knoop snel door. Bekijk hieronder het resultaat.



