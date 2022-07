In première: minder basketbal, evenveel paradoxale twijfels in de nieuwe clip van Jakomo

Call me out is de eerste single van Jakomo’s debuutalbum, waarop de Brusselse groep een volwassener geluid laat horen. Het kinderspeelgoed in de bijhorende videoclip spreekt die evolutie minder hard tegen dan u aanvankelijk zou denken.

‘Mini bordel’, zo omschrijft de Brusselse groep Jakomo zichzelf in zijn Instagrambio. Een grapje, vertelt zanger en gitarist Julien Tanghe aan de telefoon. ‘Als we ergens gaan spelen, lachen we altijd dat we “dikke bordel” gaan maken, alles moet zogezegd kapot. Het is een beetje wannabe rock ‘n’ roll, want uiteindelijk zijn we heel brave jongetjes. We vinden die punkattitude wel cool, maar zelf belichamen we het niet echt.’

Die tweespalt past goed bij het geluid van Jakomo. ‘Suave rock,’ zoals de groep het zelf doopte. ‘Ook die term hadden we aanvankelijk eens als grap aangehaald. We vonden het een coole manier om te beschrijven wat we doen. Vaak zijn onze nummers heel rustig en laidback, maar we proberen er toch wat nerveuze, uptempo vibes in te steken. Enerzijds klinkt het heel warm en zonnig, anderzijds sluipen er vaak toch een koudere, snelle, ADHD-achtige aspecten in.’

Michael Jordan

Die strijd tussen relaxerend en enerverend wordt mooi gedemonstreerd op Call me out, de eerste single vanop Jakomo’s debuutalbum dat er volgend jaar aankomt. Leuk detail: die plaat verschijnt op de zestigste verjaardag van Michael Jordan. Geen bewuste keuze, maar toch eentje die volgens Tanghe symbolische waarde draagt.

‘Wout (gitarist van Jakomo, nvdr) en ik hebben vroeger samen nog basket gespeeld. Daarom staken we vroeger in ons beeldmateriaal of in onze sociale media veel referenties naar die sport. Ook Fastbreak, de titel van onze eerste ep, verwees naar basketbal. Met de release van ons debuutalbum wilden we daarmee stoppen. Het was wel grappig, maar we wilden voorkomen dat het een uitgemolken gimmick zou worden. 17 februari 2023 werd om heel andere redenen gekozen als de ideale releasedatum, maar ik vind het wel leuk om op die manier nog een subtielere referentie naar basketbal te hebben als knipoog. Ergens stelt het me ook wel gerust. Misschien is het een teken dat we een goede datum gekozen hebben.’

Zowel aanklacht als vraag

Uw basketschoenen hoeft u dus niet aan te doen om naar Call me out te luisteren. Verder mag u volgens Tanghe ook een iets volwassener geluid verwachten dan u van Jakomo gewend bent. De groep ontstond destijds omdat de leden als jonge twintigers een uitlaatklep voor hun twijfels zochten. Plots groei je op en merk je dat het leven niet altijd op wieltjes loopt, en dat er akelige dingen als klimaatopwarming op de loer liggen. Die emoties zijn niet verdwenen, maar worden om Jakomo’s debuut wel subtieler aangesneden. ‘Deze keer hebben we echt geprobeerd om een langer verhaal te vertellen in een tiental nummers, en daarom zijn we ook wel wat selectiever geweest. We hebben er vrij lang aan gewerkt, en uiteindelijk bleven er tien nummers die voor ons het best een bepaalde emotie of een bepaalde sfeer konden opwekken.’

Het tweeledige van Jakomo is op Call me out alvast onaangetast gebleven. Het nummer gaat over een dubbelzinnige frustratie. ‘Soms loopt er van alles mis in je leven en heb je mensen als je ouders of je vriendin nodig die je zeggen dat je de dingen anders moet aanpakken. Langs de andere kant kun je soms ook net in een heel positieve spiraal zitten, waar je door een persoon of gebeurtenis weer uit wordt getrokken. De song is nogal dubbelzinnig, afhankelijk van je interpretatie een aanklacht of net een vraag om hulp.’

Speelgoed

In de videoclip wist Jakomo perfect hoe ze zo’n volwassener geluid moesten visualiseren: met speelgoed. ‘Mijn vriendin Anne, die de video regisseerde, kwam met het idee om dat kinderspeelgoed in de clip te verwerken. Ook dat benadrukt het paradoxale van de song. Je kan het zien als een nostalgische drang om naar de kindertijd terug te keren, maar ook omgekeerd: het wordt tijd dat we stoppen met ons als kinderen te gedragen. En we vonden het ook gewoon grappig om ons debuutalbum, dat we proberen te verkopen als een meer volwassen versie van onszelf, op die manier te promoten. Uiteindelijk zijn we nog altijd jonge mensen die zichzelf niet te serieus nemen en plezier maken. Dat blijft de essentie van wie we zijn en wat we naar buiten willen brengen.’