In première: met ‘Eén keer alles’ bewijst hiphopduo Domoor dat het ook catchy nummers kan maken

Twijfel is een belangrijk element van het DNA van experimenteel hiphopduo Domoor. Op de single Eén keer alles, waar vandaag een videoclip voor uitkomt, wordt die echter gecompenseerd met een vorm van hoogmoed. En met een kniezwengel.

Toen we het experimentele hiphopduo Domoor spraken over de release van hun ep Hele Grote Dorst, vertelden rapper Lukas Anthierens en producer Simon Kremar dat twijfel een inherent deel van hun DNA uitmaakte. Op de nieuwe dubbelsingle Eén keer alles en Drie keer niets lijken ze die twijfel te compenseren met een soort roekeloze ambitie. ‘Ik wil in eén keer alles, het maakt niet uit of het af is’ klinkt het op het eerste nummer, waar vandaag ook een videoclip voor verschijnt.

‘Inderdaad, het nummer gaat over heel veel tegelijk willen, veel verschillende dingen, zelfs als die niet per se bij je passen,’ beaamt Anthierens. ‘Daardoor kan je soms impulsieve beslissingen nemen en ferm op je bek gaan. Als ik voor mezelf spreek, ben ik een beetje verslaafd aan op veel verschillende plekken komen waar ik misschien niet per se thuishoor.’

Manische golf

Ondertussen is Domoor bezig aan een debuutalbum. Eén keer alles en Drie keer niets zullen daar niet op staan. De dubbelsingle is ontstaan als een soort tussendoortje. ‘Ook daar gaat Eén keer alles over: voor alles waaraan je aan het werken bent, zoals ons debuutalbum, zijn er een miljoen dingen waar je niét mee bezig bent. Normaal gezien wordt bij Domoor elk woord nauwkeurig afgewogen. Voor deze twee nummers hebben we spontaner gewerkt, terwijl de nummers op ons toekomstig album weer veel overdachter zullen zijn.’

Kremar beaamt dat hij en Anthierens op een soort creatieve golf zaten. ‘Ik was bijna manisch. Tijdens het werken aan deze nummers had ik echt het gevoel dat dit het beste was dat we ooit geschreven hadden, wat misschien ook wel logisch is in het creatieve proces. Maar zoals we eerder al zeiden, twijfel is een groot deel van dat proces. Op sommige momenten begon ik me af te vragen of die creatieve high niet te veel was, of dat geen waanbeeld was. Maar eigenlijk mag je wel eens zelfverzekerd zijn, toch? Ik denk dat we daar als duo ook steeds beter in worden. Op een bepaald moment moet je je muziek met een publiek delen en wacht je bang af wat ze ervan gaan vinden, maar hoe meer ervaring we krijgen, hoe langer we dat moment kunnen uitstellen en in de beginfase zonder zorgen kunnen schrijven.’

Spontane creatie

‘Gisteren we speelden we voor een lege zaal, ik kan niet kiezen, lieverd, ik wil het allemaal,’ rapt Anthierens op Eén keer alles. Grappig genoeg klinkt het nummer toegankelijker dan eender wat Domoor al eerder met de wereld deelde, alsof het een poging is om die zaal wat voller te krijgen. ‘Dat komt volgens mij door de spontanere manier waarop we te werk gingen,’ licht Kremar toe. ‘Soms is het veel moeilijker om iets toegankelijks te schrijven dan iets experimenteels dat maar een kleine groep aanspreekt. Op het andere werk van Domoor blijven we schaven tot er iets speciaals overkomt, nu kon de toegankelijkere versie van het nummer meer ruimte krijgen.’

Anthierens beaamt dat het nummer op een lossere manier tot stand is gekomen. ‘Niet dat we het schreven om te showcasen dat wij ook muziek kunnen maken die makkelijk in het gehoor ligt, maar gewoon omdat we niet alle stappen zo overdacht hebben als anders.’

Kniezwengel

Wie Brussel een beetje kent, herkent heel wat beelden uit de videoclip voor Eén keer alles. In onze hoofdstad is Domoor ontstaan, al is het sinds Kremar naar Gent verhuisde niet meer de thuisbasis van het duo. ‘Zoals Stikstof Brussel vertegenwoordigt, of heel wat Antwerpse rappers hun thuisstad naar voren schuiven in hun teksten, zo hebben wij ons nooit gevoeld,’ zegt Kremar. ‘Maar wanneer we uitgaan of naar concerten gaan, is dat nog steeds in Brussel. De Domoor-identiteit is niet gebonden aan een plaats, maar vooral aan alle invloeden die we uit onze omgeving opnemen. En in die zin is Brussel nog steeds een belangrijke inspiratiebron. Als ik nog iets anders mag noemen: toen ik deze nummers schreef, had ik net het album Mercurial World van synthpopgroep Magdalena Bay ontdekt. Daar was ik zodanig van onder de indruk, dat die invloeden in mijn productie geslopen zijn. In die zin is de identiteit van Domoor constant in beweging, het wordt altijd beïnvloed door waar we op dat moment mee bezig zijn.’

Een van de invloeden waar we geïnteresseerd zijn, is Kate Ryan. ‘Ik ben bedreven in de kniezwengel,’ rapt Anthierens immers op Eén keer alles. ‘Stiekem is dat wel een invloed,’ lacht Kremar. Anthierens nuanceert: ‘die regel ging ook meer over die hoogmoed die in het nummer zit. Soms doe je dingen op de dansvloer waarvan je in het moment denkt dat het er keigoed uitziet, maar uiteindelijk ben je ook maar een slungelige kerel van een meter negentig die er een beetje belachelijk uit ziet. Een goeie kniezwengel vergt een zekere toewijding.’ Misschien iets voor op het volgende optreden van Domoor?