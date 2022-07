In première: het loopt van een leien dakje voor rapper SPACEBABYMADCHA op ‘Psyche’

Als er mooie kansen op je pad komen, dan moet je die durven grijpen. En als je er genoeg in gelooft, dan kom je die kansen vanzelf wel tegen. Ziedaar de filosofie van SPACEBABYMADCHA, zoals die in Psyche verkondigd wordt over een relaxte trapbeat.

In een korte documentaire op hun Youtubekanaal legt SPACEBABYMADCHA uit wat die altijd nodig heeft in een beat. ‘Stap één: harde 808-bassen. Stap twee: melodie. Stap drie: Spacebaby bitch!’ Met dat eerste lijkt het op hun nieuwe single echter best goed mee te vallen. ‘Mijn vorige ep was inderdaad meer harde trap en hyperpop, terwijl ik op de nieuwe meer een clubvibe opzoek. Ik wilde eens iets anders proberen, niet nog eens dezelfde beats uitbrengen. En momenteel past deze sound beter bij mij. Het is cleaner, wat commerciëler. Natuurlijk wil ik altijd zo authentiek mogelijk klinken, maar ergens wil je ook een bepaalde commercialiteit bereiken en op de radio gedraaid worden,’ lacht de rapper erover.

Optimisme

In diezelfde documentaire legt die uit wat hun filosofie is wanneer die nummers schrijft. SPACEBABYMADCHA wil hun luisteraars laten inschakelen op de frequentie van liefde en positiviteit, zonder negatieve emoties te onderdrukken. ‘Toxische positiviteit probeer ik te vermijden. Je moet donkere gevoelens verwerken, niet onderdrukken. Door die emoties te erkennen, leren we onszelf beter kennen en weten we beter wat we willen. Als iedereen dat zou durven doen, zou de wereld echt een heel andere planeet zijn.’

Toch lijkt de nieuwe single Psyche te blaken van het optimisme, zonder dat er een schaduwkantje aan verbonden zit. Het nummer gaat over het gevoel dat alles in je leven loopt zoals het hoort, alsof je constant de juiste keuzes maakt. SPACEBABYMADCHA reageert positief wanneer we vragen of die zich ook zo over hun muzikale carrière voelt. ‘Vier jaar geleden maakte ik mijn eerste track al, maar zeker sinds een jaar of twee begint alles mooi vooruit te rollen. Ik voel me steeds sterker verbonden met mezelf, en mijn werk wordt er alleen maar beter op.’

Thomas Edison

Volgens de rapper is dat geen kwestie van puur geluk. ‘Ik weet niet of je in manifesteren gelooft? Als je naar ons brein kijkt, dan hebben we maar over 5 procent daarvan bewuste controle. 95 procent is volledig onbewust. Daar probeer ik heel gericht mee te leven. Ik geloof oprecht dat je manier van denken en je zelfbeeld ook beïnvloeden hoe je leven loopt. Als je elke dag tegen jezelf zegt dat je een grote artiest gaat worden, dan gaan je hersenen dat onbewust stimuleren.’

Daarom het het nummer Psyche, als verwijzing naar de menselijke geest. Als je bepaalde principes in je hoofd hebt en die consequent toepast, dan is de kans groot dat alles goed zal lopen. ‘Toen Thomas Edison bijvoorbeeld de gloeilamp uitvond, is hij daar niet meteen fysiek aan begonnen. Eerst heeft hij die lamp in zijn hoofd gevisualiseerd, nagedacht over wat hij allemaal nodig zou hebben, en toen is hij pas aan het eigenlijke werk begonnen.’

Toevalstreffer in Parijs

Ook de manier waarop de in Parijs opgenomen videoclip is ontstaan, toont mooi aan hoe het voor SPACEBABYMADCHA soms van een leien dakje loopt. ‘De Brusselse dj M I M I, een van mijn beste vrienden, had een show in Parijs en vroeg of ik mee wou komen. Die avond waren er nog een paar creatieve mensen aanwezig, en we raakten allemaal wat aan de praat. Een van die mensen was Jacqueline De Gorter, een videografe. Toen het ter sprake kwam dat ik muziek maakte, zei ze dat ze toevallig op zoek was naar artiesten om snel een video mee te maken. Ze was het namelijk beu om in grote teams te werken en was op zoek naar een project waar ze nog eens haar eigen creativiteit in kwijt kon. Daarop vroeg ze droogweg of ik de dag erna vrij was.’

En zo geschiedde. Op drie uur werd de video voor Psyche ingeblikt, en zo had SPACEBABYMADCHA uit het niets een nieuwe videoclip. ‘Eigenlijk paste dat perfect bij de filosofie van het nummer. Als er goeie dingen op je pad komen, moet je die kansen grijpen. Zo heb ik heel organisch een nieuwe video in Parijs kunnen opnemen. Ik heb al vaak gedacht dat mijn carrière wel vooruit gaat, maar nog niet snel genoeg. Dit soort gebeurtenissen herinneren me er dan weer aan dat het er toch van komt, en dat ik er gewoon in moet geloven.