In première: Gratts maakt kosmische disco voor zijn zoontjes met ‘Sun Circles’

Gratts hoopt dat zijn nieuwe single over twintig jaar ooit ontdekt zal worden door crate diggers in Japan. U kan gelukkig vandaag al luisteren naar Sun Circles, zijn nieuwe, ambitieuze housenummer.

Zo’n jaar geleden spraken we Tristan Jong al eens voor de release van zijn nieuwe single Brighter futures. Toen vertelde hij hoe dat nummer al lanterfantend door de straten van Berlijn was ontstaan. Ook Sun Circles, zijn nieuwe single onder de naam Gratts,is in zekere zin zo ontstaan, al is het decor drastisch veranderd. ‘Mijn muziek wordt softer en mellower. Misschien word ik gewoon ouder, maar het zou ook kunnen dat het strand van Australië, waar ik tegenwoordig woon, ook z’n invloed heeft gehad’, vertelt hij vanuit Down Under.

Al zou er ook een andere reden voor die verzachting van zijn geluid kunnen zijn. Sun Circles is namelijk opgedragen aan Ziggy en Leo, de twee zoontjes van Jong. ‘Die twee bengels luisteren zodanig veel naar mijn muziek en maken zo’n groot deel uit van mijn leven dat ik bijna niet anders kon. (lacht) Daarnaast is het mooi meegenomen dat mijn ouders mijn muziek eindelijk ook weten te smaken. Toen ik 15 was, was ik vooral bezig met donkere drum-‘n-bass, en later met house en techno, maar dat was allemaal wat te hard voor hun. Sun Circles vinden ze daarentegen prachtig.’ Clubmuziek voor het hele gezin

Kosmische disco

Dat Jongs familie tegenwoordig de muziek van Gratts kan appreciëren, heeft wellicht te maken met diens muzikale ambities. ‘Veel clubmuziek hoor je niet op de radio. Meestal is dat enkel te pruimen op een dikke soundsystem, al dan niet na tien pinten. Ik wilde iets maken waar je je anders ook in kan verliezen, en waar ook een radiopubliek van kan genieten. Als referentie gebruik ik de albums van St Germain, die altijd samenwerkte met jazzmuzikanten en daar dan collages van maakte. Zo wil ik ook werken: veel samenwerken, en alleen maar met origineel materiaal. Want de laatste jaren hoor je zoveel gerecycleerd materiaal in de vorm van samples. Misschien word ik oud, maar ik snap niet dat er zo weinig ambities zijn om met iets nieuws te komen.’

Dat Jong iets nieuws wil maken, betekent echter niet dat hij geen referenties uit het verleden aangrijpt. Zelf noemt hij Sun Circles een ‘kosmische song’, naar het voorbeeld van de cosmic disco van Daniele Baldelli. ‘Cosmic disco was een muzikale stroming in het Italië van de jaren tachtig. Die sound varieerde van Amerikaanse disco tot meer trippy dingen met meer piscussie. Het was meer een context dan een specifiek genre. Bovendien ging Baldelli veel muziek op de verkeerde snelheid draaien, waardoor het een druggy geluid kreeg.’

Van Australië naar Japan

Sun Circles is een erg internationaal project geworden. Ten eerste werd het gemaakt door een Belg die in Australië woont. Daarnaast mailde hij de Nieuw-Zeelandse artiest Nathan Haines, waar Jong al jaren fan van was, om fluit en saxofoon te spelen. Vervolgens werd ook de Londense zangeres Mr Beale aan de mix toegevoegd. En ten slotte deden enkele Gentse vrienden nog hun duit in het zakje. ‘Zoals ik daarnet zei, probeer ik een soort collage te maken. Ik werk laagje per laagje, tot ik het gevoel heb dat er geen laagjes meer nodig zijn. Misschien vul ik in zekere zin mijn nummer op dezelfde manier in zoals de producers van Will Tura in de jaren 70 en 80 dat deden.’ (lacht)

Ondanks de kosmopolitische aard van de track, bevat het ook een sterke Australische stempel. Sun Circles is namelijk de eerste release op het nieuwe Australische label Be Strong Be Free. ‘Hier in Sought Brighton gebeurt er niet zo heel veel op vlak van elektronische muziek. Alleen daarom al vond ik het bijzonder om op deze manier een deel van de geschiedenis van het label te worden. Doordat ik zo graag lanterfant en met iedereen praat, had ik gehoord over de oprichting ervan, en het sprak me meteen aan. Misschien ben ik daarin een atypische Belg, maar ik vind het fijn om stevig in mijn heimat geworteld te zijn. De naam van het label is trouwens afgeleid uit een flard tekst van Sun Circles.’

Bovendien hoopt Jong dat zijn muziek via het label een nog groter publiek zal bereiken. ‘Uiteraard komt het nummer ook op Spotify en dergelijke, maar ik ben blij dat we via Be Strong Be Free ook voor een vinylrelease kunnen zorgen. Zelf ontdek ik nog steeds heel veel muziek door naar een platenwinkel te gaan en daar naar obscure dingen te luisteren. Zelfs als Sun Circles nu flopt, kan het zijn dat mijn plaat naar Japan gestuurd wordt en daar twintig jaar later ontdekt wordt door iemand die in de soldendozen zit te snuisteren. Dat vind ik een geweldige manier om met muziek in contact te komen.’