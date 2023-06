In première: ECHT! bakt een dystopische taart in videoclip voor ‘Cheesecake’

Brussels viertal ECHT! bracht afgelopen maand met Sink-Along zijn moeilijke tweede uit. Nu is het voor echt. ECHT! brengt een verontrustende videoclip uit voor een al even verontrustende single.

Het quartet creëert zijn elektronische muziek met traditionele instrumenten, en die dingen zullen serieus afgezien hebben tijdens het opnemen van dit nummer. ECHT! brengt een getormenteerde single in een dystopisch jasje. Het is een wat ironische beschrijving voor een single die Cheesecake heet. Klaarblijkelijk bewust én met effect.

Allesbehalve zoet

Toetsenist en pianist Dorian trekt de analogie verder. ‘We hebben altijd een beetje moeite met titels verzinnen voor onze nummers, maar met deze waren we heel tevreden. Het was eerst een voorlopige titel, maar die is blijven plakken, omdat het leuk is dat het de luisteraar op een verkeerd spoor brengt. Ons nummer heet Cheesecake maar is natuurlijk allesbehalve zoet.’

Met zijn borrelende bassen en mechanische bombast is Cheesecake sowieso geen doordeweeks nummer. ‘Net als de titel is het een nummer met wat twists, en is het niet helemaal rechtlijnig. Het nummer gaat naar waar het niet zou mogen gaan. er zitten verschillende bewegingen in. We wilden een stevig, bassy nummer creëren, maar zijn niet voor de traditionele route gegaan die dat soort nummers gewoonlijk nemen. In die zin is Cheesecake ook een toepasselijke naam voor het nummer, want het is gelaagd.’

Orwelliaanse nachtmerrie

De hachelijke videoclip werd gemaakt met behulp van artificiële intelligentie, iets dat in de komende jaren ongetwijfeld geen unicum zal blijven. In die typisch glitchy manier van AI worden we geconfronteerd met een doorsnede van onze dystopische heden en toekomst. Politieke instabiliteit, ongebreideld kapitalisme, klimaatrampen. Decors veranderen om de haverklap, gezichten blijven nooit dezelfde. Het heeft allemaal wat weg van een tableau uit een Orwelliaanse nachtmerrie. ‘We zullen onze samenwerking met de makers SUPER TCHIP niet zo snel stopzetten, denk ik. We zijn als band altijd al geïnteresseerd geweest in de overlap tussen mens en machine. Zowel het concept van AI zelf, als de kritiek op kapitalistisch bandwerk dat er in onze video te zien valt, sluit daar volledig bij aan. Wij maken uiteindelijk ook elektronische muziek met organische instrumentatie. Ook dat is mens en machine in overeenstemming.’

Dat gebrek aan subtiliteit zorgt voor een brommend nummer dat je thematisch en sonisch wat door elkaar schudt, maar Dorian relativeert: ‘We zijn niet apolitiek. Artiest zijn betekent bewust zijn. Maar ons maatschappelijk bewustzijn houdt onze muziek ook niet in zijn greep. We leven in de wereld waarin we leven, en daar is geen ontsnappen aan. We willen dat onze muziek gevormd wordt door de maatschappij waarin we leven, zonder dat ze daardoor gedefinieerd wordt. We zijn niet enkel dat. Als de muziek van ECHT! donker is, dan komt dat omdat de maatschappij waaraan we ons spiegelen donker is.’



