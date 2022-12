In première: de nieuwe single van STADT doet denken aan de zee en huppelende gamepersonages

Voor hun nieuwe album Meerstadt trok het viertal STADT naar het Nederlandse badplaatsje Domburg om op het ritme van de golven te leven en de zwaarte van de kosmos te voelen. Met Zandplaat spoelt er een tweede single aan.

Van een groep die zichzelf STADT noemt, hoeft het niet te verbazen dat ze geïnspireerd worden door steden. Zoals de titel doet vermoeden, is dat op hun vierde album Meerstadt een badplaatsje geworden. Meer bepaald het Nederlandse Domburg, waar het kwartet enkele dagen een vakantiehuisje huurde. ‘Naast een muziekgroep zijn we vooral een oude vriendenbende. Daarom dachten we om er eens samen op uit te trekken en daar onze sessies te houden,’ vertelt zanger en toetsenist Fulco Ottervanger. ‘Daar hebben we heel wat geïmproviseerd, maar wel telkens met een nadruk op melodie en spanningsboog.’

De overweldigende kosmos van Domburg

Volgens Ottervanger heeft het ritme van de Domburgse zee de composities beïnvloed. ‘Het op en neer gaan van de getijden komt regelmatig terug in de nieuwe nummers. Daarnaast vind ik dat de muziek vaak verwijst naar die uitgestrekte horizon die je aan het strand kan zien, maar ook naar de uitgestrekte velden rond Domburg. Het is een erg heldere omgeving. Zelf ervaren we het als een heel vrolijk en ongedwongen album dat bijna vanzelf is ontstaan.’

Toch merkt Ottervanger op dat er ook meer duistere nummers in de tracklist zijn geslopen. ‘Andere mensen die de plaat hoorden, zeggen dat er ook wel iets heavy in zit. Waarschijnlijk komt dat omdat we de muziek in volle coronaperiode hebben geschreven. Eigenlijk was dat een gekke ervaring. Buiten werd de wereld gek, maar wij zaten daar opgesloten met onze vriendengroep gezellig muziek te maken. Daarnaast ligt het ook wel aan de nachten in Domburg. Die zijn veel overweldigender dan in pakweg Gent. Je ziet er veel meer sterren, en als je dan ’s nachts gaat rennen, dan voel je de overweldigende kosmos boven je hangen. Niet alleen de helderheid van de dag, maar ook de zwaarte van de nacht is op het album te horen.’

Huppelende gamepersonages

Mogelijk is de nieuwe single Zandplaat een van die zwaardere nummers, met z’n stuwende baslijn en grillige melodieën. Die laatste doen overigens wat denken aan oldschool gamemuziek, wat zich ook in de video weerspiegelt. ‘We vonden inderdaad dat dat game-achtige wat in de melodie zit. Je ziet er meteen de mannetjes uit oude spelletjes op rondhuppelen. Vandaar dat we ook in de videoclip met dat pixelgegeven hebben gewerkt. Zo kreeg het iets nostalgisch, maar tegelijk blijft het fris klinken. Bovendien doen al die korreltjes uiteraard ook aan zand denken.’

Met al die gekleurde korreltjes worden er in de videoclip constant natuurbeelden gegenereerd en weer verwoest. Er lijkt haast een woordgrapje in te zetten: STADT trekt de natuur in. ‘Daarnaast zit ook dat idee van de golven er opnieuw hard in verwerkt. Het wordt constant opgebouwd en weer afgebroken, precies de getijden. En wij als groep proberen mee te gaan in het levensritme.’