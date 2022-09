In première: de elfendans van Witvrouw in nieuwe single ‘Much closer’

In ‘Much closer’ gaat Simon Witvrouw op zoek naar diepgaande connectie. Daarbij worden ego’s aan de kant geschoven worden om op te gaan in een groter geheel.

Aanvankelijk kan Witvrouw een grappige naam lijken voor een groep die uit vier mannen bestaat. ‘Mijn vorige band heette Blanche, en toen dachten mensen altijd dat we een dessert waren,’ lacht Simon Witvrouw erover aan de telefoon. Hij leende zijn eigen familienaam aan het nieuwe project dat hij met zijn vrienden Joachim Saerens, Bart Borremans en Dre Pallemaerts begon. Het kwartet leerde elkaar kennen op het Lemmensinstituut te Leuven. ‘Bart en Joachim hebben er gestudeerd en Dre gaf er les. Eigenlijk ben ik het jonkie van de groep, maar door allemaal rond de school te blijven hangen en samen in verschillende bezettingen te spelen, zijn we een hechte vriendengroep geworden.’

Zoals de groepsnaam al doet vermoeden, is het Witvrouw die voor de muzikale basis zorgt. Hij schrijft de teksten en geeft de muzikale aanzet. ‘Maar de groep zou nooit kunnen bestaan zonder mijn medemuzikanten. We zijn vier verschillende karakters die elk onze eigen stijlen en kleuren aan het geheel toevoegen.’ Allemaal hebben ze een achtergrond in de jazzmuziek, wat betekent dat er heel wat geïmproviseerd wordt. Al zal dat vooral live tot uiting komen. ‘In de studio hebben we niet te lang moeten nadenken over hoe lang we de nummers zouden uitrekken. We zijn gewoon beginnen spelen en de nummers die je hoort zijn er vrij spontaan uitgekomen, zonder dat we er eindeloos lang aan moesten sleutelen. Live kan het echter wel eens gebeuren dat iemand een solo afsteekt en dat een lied plots acht minuten duurt.’

Liefde zonder ego

Later dit jaar verschijnt het debuutalbum van Witvrouw, waarvan met Much closer nu een tweede single verschijnt. In het nummer beschrijft Witvrouw hoe hij nood heeft aan échte communicatie met zijn medemens. ‘De aanzet voor die tekst was een relatie waar ik ooit in zat, toen het voelde alsof er tussen mij en mijn toenmalig lief altijd iets mank liep. Ondertussen heb ik ook wel al heel wat relaties gehad en ben ik drie jaar gescheiden, dus ik draag op dat vlak wel wat bagage mee. Naar mijn gevoel is een relatie al te vaak een duel tussen twee ego’s, zonder dat er een echte connectie wordt aangegaan. De beste relaties zijn net die waar je dat ego aan de kant kan schuiven. Opgaan in een geheel dat groter is dan jezelf.’

Het is een thema dat als een rode draad doorheen het debuut van Witvrouw loopt. ‘Momenteel mis ik die connectie inderdaad wat in de maatschappij. Zeker na Corona, en nu met de Apenpokken, merk je dat iedereen wat in een angstpsychose ronddwaalt en bang van elkaar is geworden. Daarnaast gaat het album ook over mijn persoonlijke proces. Over hoe ik na mijn scheiding mezelf tegenkwam en uiteindelijk van mezelf en mijn autonomie te houden. In mijn teksten probeer ik weer dichter bij mezelf en mijn medemens te komen. In alle vormen, niet enkel in de romantische zin, want momenteel leer ik heel veel mensen kennen waar ik me goed bij voel zonder dat die contacten binnen de typische structuren passen. Alles is liefde en de liefde is oké, zo lang je er niet te veel etiketten op kleeft.’

Elfendans

Dat gevoel wordt mooi uitgebeeld in de videoclip voor Much closer. In een zonnig veld zien we twee figuren elkaar al dansend zoeken, alsof ze elkaar al spelend vinden. ‘Op voorhand hadden we heel weinig afgesproken, en die dans is heel spontaan geïmproviseerd. Het is een beetje zoals Jeff Foster het zo mooi verwoordt: Precies een elfendans, een spontaan spel van aantrekken en afstoten, waarin je groeit en elkaar echt leert zien.’

De naam van auteur Jeff Foster valt meerdere keren in ons gesprek. ‘Foster is een jonge, Britse gast die naar mijn mening waanzinnige teksten en poëzie schrijft. Waar ik soms woorden tekort schiet, kan hij het soms fenomenaal uitleggen. Zo schreef hij ook dat de echte liefde er een is zonder tegenstellingen, waarmee hij treffend samenvat wat ik op Much closer probeer te vertellen.’

Waar we dan allemaal onze ego’s opzij kunnen schuiven om elkaar echt te leren kennen? Hopelijk op een optreden van Witvrouw, bijvoorbeeld. ‘Na Corona is het moeilijk om als nieuwe band show te boeken, omdat iedereen na die twee jaren natuurlijk aan een inhaalmanoeuvre bezig is. Toch hoop ik dat we met onze plaat veel op de baan kunnen gaan. Ik vind het een geweldige band, en het zou leuk zijn om mensen er samen op te laten dansen.’



