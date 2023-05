In première: de debuutsingle van Oyesono, het nieuwe project van Jasper Maekelberg en Billie Leyers

Hoewel ze vaak elkaars tegenpolen zijn, vonden Jasper Maekelberg (Faces on TV) en Billie Leyers een gemeenschappelijk geluid in hun nieuwe project Oyesono. ‘Ergens tussen Radiohead en The Pussycat Dolls.’ Bekijk hier de videoclip voor debuutsingle Feel It Coming in première.

Wie zijn Jasper Maekelberg en Billie Leyers? Volgens Wikipedia is hij de bezieler van de groep Faces on TV en een veelgevraagd producer bij artiesten als Balthazar, Sylvie Kreusch en Bazart, zij een van de Leyers-zussen die ook al aan een eigen muzikale carrière timmerde. Zelf vatten de twee, die in het dagelijkse leven ook een koppel vormen, het echter anders samen: ‘Wanneer ik ja zeg, zegt hij nee. En ik zeg meestal ja.’ (lacht) Vandaar was de naam voor hun gezamenlijke muziekproject snel gekozen: Oyesono.

De artiestennaam (‘oh yes, oh no’) benadrukt meteen de tegengestelde persoonlijkheden van beide muzikanten. Hoe de samenwerking dan verloopt? ‘Intens’, aldus Maekelberg. ‘Maar op een of andere manier raken we er altijd wel uit. Eigenlijk dagen we elkaar voortdurend uit. Billie is een soort wandelende muziekencyclopedie die gaat van Michael Jackson tot The Beatles.’ ‘En jij bent meer een Arabische trouw-DJ met een dwarsfluit. Een beetje een slangenbezweerder,’ vult Leyers lachend aan. ‘Op een of andere manier zijn die twee uitersten tot deze muziek samengekomen.’

Hoe een druk bezet man als Maekelberg nog tijd vond om een nieuw project op te richten? Zoals bij veel artiesten die de laatste tijd met iets nieuws op de proppen kwamen, hoeft het antwoord niet te verbazen. ‘Net toen ik met Faces on TV op tour wilde vertrekken, startte de lockdown. Plots zat heel de wereld thuis, en wij waren dus ook samen de muren op aan het lopen. Dat leidt tot rare hobby’s. (lacht) Al waren Billie en ik aanvankelijk eerst allebei met onze eigen muziek bezig. Dan stuurden we elkaar wel eens onze dingen door, met de vraag of ik wat aan haar nummers kon werken, of zij op mijn muziek kon zingen. En zo waren we, zonder het eigenlijk zelf te beseffen, plots samen een plaat aan het schrijven.’

Percussieve puzzel

De coronacrisis bood Oyesono niet alleen de tijd en ruimte om muziek te schrijven, maar leverde meteen ook inspiratie. ‘Het is de soundtrack geworden van de herwonnen vrijheid waar we op dat moment nog naar uitkeken. We wilden muziek maken om op te dansen en te zweten, om naar te luisteren in diepe kelders met veel groen en rood licht,’ vertelt Leyers. Die thematiek is meteen merkbaar in debuutsingle Feel It Coming. Het mag duidelijk zijn wat ‘it’ is: het moment waarop we onszelf weer samen konden verliezen in muziek. ‘En dus niet over de clown’, lacht Leyers.

Om die uitbundige sfeer op te wekken, schreven Maekelberg en Leyers met Feel It Coming een nummer met een wat exotisch tintje, en waarin vooral de percussie opzwepend werkt. ‘Hoewel we soms elkaars tegenpolen zijn, delen we daar wel een passie voor’, beaamt Leyers. ‘Faces on TV is sowieso een percussieve puzzel, en ik heb ook altijd van die trommelige Timbaland-vibes gehouden. Kijk, je kan dansen met de bovenkant van je lichaam, of met de onderkant, en ik dans heel graag met de onderkant. Vooral het aardse in zulke muziek vind ik heel tof.’ Maekelberg vult aan: ‘Door met bands uit verschillende landen samen te werken, kom ik sowieso met heel wat andere culturen in contact. Dat heeft me altijd heel hard aangetrokken. Hoewel we nooit een andere muzikale traditie volledig kunnen begrijpen, hou ik ervan elementen die bij mij resoneren te gebruiken in m’n muziek. In combinatie met Billies vrouwelijke energie wordt het zo een soort van Oyesoniaanse mengelmoes.’

Gewoon gaan

Ook de videoclip voor Feel It Coming speelt volledig in op die ontlading tijdens het eerst post-lockdownfeestje. De laatste jaren heeft Leyers zich geamuseerd met het monteren van video’s, wat nu uitstekend van pas kwam. ‘Een grote moraal zit er niet achter die video, het is vooral een sfeerschets. We hebben wat partylampen en onze iPhones meegenomen naar de winkel VIER in Antwerpen, daar hebben we onze muziek opgezet en uitgebeeld welk gevoel dat bij ons opwekte. Gewoon gaan.’

Naar eigen zeggen schreef Oyesono al genoeg nummers om twee platen te vullen. Op verdere details over meer en langere releases is het nog even wachten, maar vanaf vandaag kan je alvast luisteren naar debuutsingle Feel It Coming. Niet verplicht om in een donkere kelder met flitsende lichten te luisteren, maar we raden het van harte aan.