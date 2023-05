In première: de debuutsingle van No Prisoners, de nieuwe band rond Pieter-Paul Devos (Raketkanon, Kapitan Korsakov)

Blijf zeker hangen tot na de reclame voor Video Will Play After Ad, de debuutsingle en –videoclip van het verse noirserockkwartet No Prisoners.

Wie ‘Belgische noiserock’ zegt, zegt ‘Pieter-Paul Devos’. Dankzij zijn werk in groepen als Kapitan Korsakov en Raketkanon bouwde hij niet alleen een reputatie als lawaaimaker, maar ook een trouwe fanbase op. Aan dat lijstje met bands mogen we sinds kort No Prisoners toevoegen. ‘Minder Sgt. Pepper en meer Revolver,’ zo beschrijft Devos het geluid van de band. ‘Het voelt als een dooddoener om The Beatles als invloed te noemen, want voor het merendeel van de muzikantenwereld zal dat wel het geval zijn. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat het sonische experiment plaatsmaakt voor het schrijversexperiment. Niet elk experiment klinkt extreem, soms is het ook leuk om eens naar catchy melodieën te zoeken. Klassieke songs schrijven zonder dat het saai wordt.’

Dualiteit is een belangrijk gegeven in dat schrijversexperiment, zoals al blijkt uit de groepsnaam. Je kan het interpreteren als een soort verzetsstem: wij zijn geen gevangenen. Maar evengoed kan het een agressieve uitroep zijn: take no prisoners. ‘Daarnaast vind ik het ook gewoon grappig om het podium op te komen en “we are no prisoners, and neither are you” te zeggen,’ vult Devos al lachend aan.

Muzikale honger

Hoewel het om een nieuwe band gaat, voelt de opstelling ervan vertrouwd aan. Devos liet zich namelijk omringen door muzikanten die hij zowel op professioneel als op persoonlijk vlak al goed kende. Op drums treffen we Pieter De Wilde van Raketkanon, op gitaar Harry Descamps van Whorses en op bas Leander van het Groenewoud, beter bekend als de cabareteske singer-songwriter Alex Verdi.

‘Raketkanon was net opgedoekt, en ik had een hoop nummers geschreven waarmee ik een nieuwe band wilde starten. Maar opeens was daar een wereldwijde verkoudheid, waardoor dat idee weer eventjes opgeborgen moest worden. Toen het juiste moment uiteindelijk toch aanbrak, heb ik eerst de mensen rondom mij gevraagd of ze een gaatje in hun agenda hadden. Uiteindelijk had ik met hen alle drie al een persoonlijke en artistieke klik. Het zou nergens op slaan om géén band met hen op te richten’, vertelt Devos over het ontstaan van No Prisoners.

Wat de vier muzikanten nog gemeen hebben, is een honger om lawaai te maken en live te spelen. ‘Ik zou kunnen beweren dat onze ep alle kanten uitvliegt, maar uiteindelijk is het allemaal energieke rock. Soms vertaalt dat zich in rauwere punkrock, soms in melodischere nummers, maar we delen allemaal een soort honger om erin te vliegen. Ik speel nu eenmaal graag elektrische gitaar en ik vind het fijn om daar een zekere energie in te steken, die er dan ook weer uitkomt.’

De ironie van het leven

Met debuutsingle Video Will Play After Ad krijgen we nu een eerste nummer van het hongerige kwartet te horen. Op de vraag of de zin ‘All-in all times ain’t that bad, video will play after bad’ metaforisch bedoeld is, dan wel als een letterlijke aanklacht tegen de alomtegenwoordigheid van reclame, geeft Devos liever geen antwoord. ‘Artistieke rijkdom zit net in het persoonlijke, in de interpretaties die luisteraars zelf uit de tekst halen. Dat zou ik niet willen beknotten door uit te leggen waar het nummer over gaat. Dat gezegd zijnde, we leven nu eenmaal in tijden van overprikkeling waar alles aan hypersonische snelheid gaat. Er is heel veel ruis en er lijkt geen ruimte meer te zijn voor traagheid. Uiteraard heeft dat de tekst wel beïnvloed.’

Om die reden horen er bij de videoclip ook ondertitels die helemaal niet kloppen, alsof je ze automatisch laat genereren door de gebrekkige intelligentie van Youtube. ‘Dat vond ik een goeie vertaling van die ruis, van de manier waarop je tegenwoordig moet schiften in informatie. Er is tegenwoordig zoveel nonsens te vinden, en soms is het niet duidelijk wat nonsens is en wat niet. Maar daarnaast waren die ondertitels ook gewoon grappig.’ (lacht)

Dat laatste is belangrijk. Ondanks de frustraties die in de tekst doorschemeren, blijft Devos overal de humor van inzien. Ook wanneer we hem erop wijzen dat Video Will Play After Ad op Youtube zal komen en zo wellicht ook zal starten met een advertentie. ‘Dat is de ironie van het leven. Uiteindelijk is het ook máár Youtube. Je kan altijd kiezen om die shit te vermijden. Zelf heb ik bijvoorbeeld lang geen smartphone gehad. Langs de ene kant was dat fantastisch, maar langs de andere kant heb ik geen oriëntatievermogen en liep ik zonder GPS constant verloren. Het is pick and choose: alles komt met voor- en nadelen. Zo is het ook met muziek. Je kan kiezen om niets op Youtube te kijken en om enkel platen te kopen. Of je doet dat niet. Alles is relatief, en eigenlijk is het allemaal ook gewoon grappig.’