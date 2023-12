In première: Chillow vertaalt ‘Sweet Instigator’ van Ozark Henry naar het West-Vlaams

Geen nood, ook wie het West-Vlaams niet machtig is kan tot rust komen door het kalmerende, verlangde Stichter van Chillow.

Het West-Vlaams dialect. De rest van het land mag er misschien wat lacherig over doen, maar onze meest westelijke bewoners zijn apetrots op hun specifieke tongval. Ook voor de zanger Chillow is dat het geval. Oorspronkelijk was hij voornamelijk actief als producer voor rappers als Low G, El Da Sensei, Walter Ego en Brihang, maar in 2022 bracht hij met Pauze een soloplaat uit. Een project waarvoor hij dankzij de coronapandemie plots alle tijd had, al werden de eerste zaadjes net iets vroeger geplant. ‘Een half jaar voor corona had ik al een nummertje gemaakt omdat ik moest ventileren. En ik moet zeggen: het gaf me een heel goed gevoel om mijn dagboek muzikaal te vertalen. Doordat we tijdens de pandemie plots allemaal thuis moesten zitten, begon ik meer en meer nummers te maken om zo mijn tijd door te brengen, en zo is er op een heel korte tijd een debuutalbum ontstaan.’

In zijn eigen muziek, een zachte vorm van neosoul, kiest Chillow er resoluut voor om in het West-Vlaams te zingen. Oorspronkelijk probeerde de zanger het wel in het Engels, maar dat vond hij uiteindelijk toch niet helemaal werken. ‘Het voelde als een gimmick, een poging om dingen cooler te doen klinken. Het West-Vlaams ligt qua expressie veel dichter bij me. Die authenticiteit is belangrijk. Niet alleen qua taal, trouwens. Ik probeer ook zoveel mogelijk met mijn natuurlijke stem te zingen, zonder er een twang in te steken. En qua instrumentatie zal je weinig synthetische klanken in mijn muziek terugvinden.’

Over taalbarrières heen

Niet dat je zelf uit West-Vlaanderen moet komen om de muziek van Chillow te waarderen. ‘Ik heb al gehoord dat mensen uit Spanje of Italië mijn muziek aan hun playlists toevoegden. Iemand van Limburg moet misschien wat moeite doen om mij te verstaan, maar die mannen gaan me al zeker niet begrijpen. (lacht) Uiteindelijk is dat ook een beetje een mentaliteit, over taalbarrières heen luisteren.’

Dat gezegd zijnde, een echte West-Vlaming zal zich wellicht net iets makkelijker met de muziek van Chillow identificeren. Sinds kort mag de zanger alvast een bekende muzikant uit die contreien tot zijn fans rekenen: Ozark Henry, van wiens Sweet Instigator hij nu een cover uitbrengt. Uiteraard werd de tekst herschreven en bewerkt tot het West-Vlaams, en het kreeg de nieuwe titel Stichter.

De cover is er gekomen op vraag van Ozark Henry zelf. Nadat zijn debuutalbum was uitgekomen, had Focus WTV aan Chillow gevraagd om twaalf generiekjes te maken voor het programma Preus lik 30. Een daarvan was een West-Vlaamse cover van Sweet Instigator. Ozark Henry was er zodanig van onder de indruk dat hij aan Chillow vroeg om er een volledige versie van te maken.

Vrije vertaling

Naar eigen zeggen kostte het Chillow niet te veel moeite om de tekst van het Engels naar het West-Vlaams om te zetten. ‘Alles is eigenlijk heel naturel gekomen. Ik heb me dan ook niet te hard vastgehouden aan de letterlijke vertaling, maar eerder de betekenis erachter proberen respecteren. En ook op muzikaal vlak is alles heel organisch samengekomen. Mijn muzikanten, gitarist Guillaume Trotta, bassist Andreas Duchi en pianist Cedric Charles, waren allemaal heel enthousiast tijdens de samenwerking. Het was de max.’

Zoals gezegd is Chillow een artiest die veel belang hecht aan authenticiteit. Of het dan niet vreemd was om vanuit andermans woorden te vertrekken? ‘Eigenlijk niet, want ik zat op dat moment in een gelijkaardige situatie. Het nummer gaat over het gevoel dat er een meisje constant rondspookt in je hoofd, dingen met je doet en je aanzet om te schrijven. Sweet Instigator was op dat moment eigenlijk een heel herkenbaar nummer voor mij, en doordat ik die tekst toepaste op mijn eigen situatie, had ik niet het gevoeld dat ik het origineel gewoon aan het copy-pasten was.’ Voor wie het zich afvraagt: de dame in kwestie heeft Stichter nog niet gehoord. ‘Ze bleef heel hard in mijn gedachten dwalen en ze movede me, maar het was allemaal heel onuitgesproken. (lacht)’

Rust aan de kust

In de bijhorende videoclip, gemaakt door Fabian DeLathauwer, krijgen we vooral beelden van Chillow en Ozark Henry te zien. Deze worden echter afgewisseld door beelden van een vrouw die de zee in wandelt. ‘Het is een beetje alsof dat meisje aan het wachten is op haar kapitein die thuis moet komen. In mijn hoofd paste dat heel goed bij de vibe van het nummer: verlangen naar elkaar, niet samen kunnen zijn,… Bovendien is de zee voor zowel Ozark als mij een belangrijke plaats. Als we erven tussenuit moeten en rust nodig hebben, dan gaan we naar de kust. Dat was een opvallend raakvlak in ons leven.’

Wie ook nood heeft aan wat rust, maar verder van de kust woont, kan hieronder kijken naar de video voor Stichter.



