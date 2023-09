In première: Brik Tu-Tok nodigt u uit om mee kattenkwaad uit te halen met ‘Horsing Around’

U zou Linde Carrijn en Maxim Storms van Brik Tu-Tok misschien niet aan de bushalte willen tegenkomen, maar voor een energiek optreden bent u aan het juiste adres.

Hebt u de laatste tijd last van excentrieke, witgeschminkte figuren die tapdansen in uw wijk? Geen paniek, wellicht is dat gewoon Brik Tu-Tok. Voor wie het hoort donderen in Keulen: Brik Tu-Tok is de naam waaronder theatermakers Maxim Storms en Linde Carrijn muziek begonnen maken. Na hun studies begon het duo in het atelier te prutsen met allerlei ongebruikelijke muziekinstrumenten die je gewoon in de keuken kan vinden, en de groepsnaam verwijst naar het ritmische effect dat ontstond door op raspen, citruspersen en andere brolletjes te tokkelen. En uiteraard zit er ook een flinke dosis theatraliteit in het project, die zich vooral toont in de extravagante typetjes die Storms en Carrijn vertolken.

Smurrie

Vandaag brengt Brik Tu-Tok Horsing Around uit, een nieuwe single die ook dient als opener op hun nieuwe album Hot Glue. Die albumtitel verwijst naar het lijmpistool waarmee ze hun kostuums ineenknutselen, en dus naar de hele DIY-ethiek waar het duo voor staat. Tegelijk luidt het ook een nieuw geluid in voor Brik Tu-Tok. Wie de muziek van Storms en Carrijn al een beetje kent, heeft namelijk al opgemerkt dat Horsing Around wat energieker klinkt en dat het allemaal wat meer rammelt. ‘Met warme lijm kan je niet zo nauwkeurig zijn. Je blijft zien dat alles aan elkaar geplakt is met een goeie smurrie. Net zoals we met dit album niet hebben geprobeerd om iets perfect of gepolijst te maken’, beaamt Storms.

Die ruigere sound is er niet toevallig gekomen. Carrijn verteld hoe Brik Tu-Tok al live spelend een nieuwe dynamiek ontdekte. ‘Vroeger kwamen we echt nog uit die theaterwereld en speelden we vooral voor een zittend publiek. De laatste twee jaar hebben we echter vaker in wat ruigere contexten gespeeld, met een staand publiek, en dat zorgt voor een andere energie waarvan we gemerkt hebben dat we die eigenlijk wel heel leuk vinden. Die energie hebben we ook in Hot Glue proberen steken.’

Bushalte

Het album wordt omschreven als ‘een ode aan de losbandigheid’. Brik Tu-Tok wil het publiek uitnodigen om de remmen los te gooien. ‘Alles kan en alles mag, zeker binnen het concertgegeven. Daar valt volgens mij nog veel te winnen, zeker in Vlaanderen. (lacht) Begrijp me niet verkeerd, mensen die iets heel mooi kunnen op een gitaar, dat is cool, maar niet per se waar wij naar zoeken. Voor ons is het leuk als alles visueel ook cool is, en als je een wereld betreedt die je nog niet goed kent,’ vertelt Carrijn. ‘Bevreemdende muziek die ergens toch herkenbaar is. Ik denk nu niet dat wij enorm complexe muziek maken, maar er zit wel een leuk soort verwarring in die mensen prikkelt om erin mee te stappen,’ vult Storms aan. ‘Dat zit ook in de figuren die we spelen. Er zit altijd een kantje aan van, you like them, maar anderzijds stoten ze je toch een beetje af.’ Of zoals Carrijn het samenvat: ‘We zijn niet per se de types die je graag tegenkomt aan de bushalte.’

Het zijn die types die de luisteraar jennen op Horsing Around. Storms en Carrijn beschrijven hoe ze tapdansen in de buurt, hoe ze zouterige snacks eten en hoe ze gewoon algemeen keet schoppen. ‘Don’t you like that?’ wordt er plagerig gevraagd. Het klinkt als een uitdaging, maar tegelijk ook als een uitnodiging om mee te doen. En dat is exact de bedoeling. ‘Ik denk dat je zelf inderdaad niet goed weet: is dit nu leuk of niet? Het is uitdagend qua insteek. En als openingsnummer van de plaat is ook meteen in your face. Onze nieuwe invalshoek wordt meteen duidelijk.’



