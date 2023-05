In première: ‘Alarm’, de nieuwe videoclip van Fantom (en diens zonnebril van vorken)

Vanaf nu zingt de alternatieve popartiest Fantom enkel in het Duits, waardoor zijn ouders beter begrijpen waar zijn teksten over gaan. Dat maakt ze trots, maar ook een tikkeltje bezorgd.

Vandaag we brengen we Alarm in première, de single waarmee een Belgische popartiest de overstap naar het Duits maakt. Nee, we hebben het niet over Camille Dhont. ‘Ik ben wel grote fan van Camille, wat mij betreft de nieuwe Natalia. Als ze mijn nummer wil remixen, of wat Duitse lessen van me zou willen, mag ze me altijd bellen,’ lacht Maxim Meyer-Horn, die muziek maakt onder de naam Fantom. ‘Dat vond ik een leuke artiestennaam omdat hij een beetje spookachtig is. Je weet niet meteen wat je ervan moet verwachten, en het doel van dit project is om in elk nummer een andere gedaante aan te nemen. Fantom is één persoon met veel verschillende zielen,’ verklaart Meyer-Horn.

Die nieuwste gedaante zingt dus uitsluitend in het Duits. Op Fantom of the Popera, de debuut-ep van Fantom, stond met Zweispalt wel al één nummer in het Duits. Voor de rest verkoos hij in het verleden echter het Engels. ‘Voor mij leek dat gewoon het makkelijkste. Ik luisterde veel internationale muziek, en dan was Engels de meest logische taal om zelf in te schrijven. Bovendien kende ik niet veel Duitse muziek, en dacht ik daarbij meteen aan schlagerartiesten als Helene Fischer, of aan Tokio Hotel. De laatste tijd heb ik me echter verdiept in de Duitse scene en daar heel wat interessante acts ontdekt, waardoor de overstap logischer werd. Bovendien vind ik het ook opvallend dat we in de Belgische muziekmarkt zo weinige Duitstalige acts hebben, terwijl het toch onze derde landstaal is.’

Ontbijttafel

Voor Fantom heeft die switch naar de Duitse taal ook een persoonlijk gevolg: zijn ouders, die zelf allebei Duits zijn, begrijpen nu beter waar zijn muziek over gaat. ‘In mijn muziek verwerk ik altijd dingen die ik niet per se aan de ontbijttafel zou vertellen. Toen ik in het Engels zong, kon ik me makkelijker achter metaforen verbergen. Nu is die sluier afgevallen. In het begin schrokken ze daar een beetje van, en vroegen ze me of ik me écht zo voelde. Maar ze zijn vooral heel trots op wat ik doe. Bovendien is het een leuke manier voor mij om me wat beter te leren kennen. Ik ben met van alles bezig en ben vaak onderweg, waardoor mijn ouders soms het gevoel hebben dat ze hun jongen minder zien. Dankzij deze muziek in hun moedertaal hebben ze weer een nieuwe manier om van me te horen.’

Ook in zijn nieuwe single Alarm verwerkt Fantom zijn persoonlijke demonen. Het nummer gaat over het moment waarop je merkt dat je er emotioneel eigenlijk door zit, zonder erin te slagen om je situatie te veranderen. ‘Er was een momenten waarop het duidelijk niet goed met mij ging, maar ik negeerde alle rode vlaggen en bleef mezelf voorbij lopen. Daarom zing ik “ich slag Alarm”: op dat moment wenste ik dat er een stem in mijn hoofd alarm zou slaan, dat die een lijn zou trekken en duidelijk zou maken dat ik erover was gegaan. Soms zit je vast in een emotionele situatie waarin je geen uitweg ziet, terwijl de oplossing simpelweg kan zijn om eventjes stil te staan.’

Zonnebril van vorken

Om die emotie uit te beelden, baseerde Fantom zich in de videoclip op een beeld van de Oostenrijks-Ierse fotograaf Gottfriend Helnwein. Het gaat om een foto van een schreeuwende man die vorken voor zijn ogen heeft hangen. ‘Dat is een beeld dat regelmatig terugkeert in mijn leven. Ten eerste was mijn vader vroeger fotograaf, en een van zijn fotoboeken ging over Helnwein. Dit specifieke beeld stond op de cover van dat boek, en het heeft me altijd geïntrigeerd. Ik vroeg me altijd al af wat het verhaal erachter was. Daarnaast doe ik nu stage bij BMG in Berlijn, waar we op de catalogus van The Scorpions werken, en die foto van Helnwein is ook de hoes van hun album Blackout. Toen ik nadacht over hoe ik Alarm wilde visualiseren, dacht ik meteen weer aan die foto. Dat manische, die schreeuw om hulp,… Het was ideaal.’

Waar het beeld van Helnwein vooral pijn uitstraalt, lijkt de sfeer in Fantoms videoclip eerder melancholisch te zijn. ‘Ik wilde verschillende kanten van dat personage laten zien. Veel vrienden vertelden me dat ze het een toffe clip vonden, maar dat ze in het begin wat oncomfortabel werden door hoe lang die shots uitgerekt werden. Wat exact de bedoeling was, want ik wilde dat emotionele ongemak uitbeelden. Op het einde van de clip worden de beelden dan sneller en flitsender. Op die manier beelden we in de video de verschillende fases uit die je in zo’n emotioneel moeilijke periode doorloopt.’

Nog een verschil met het originele beeld, is dat de vorken bij Fantom niet in zijn ogen prikken. ‘Al had ik na de opname wel vier kleine gaatjes aan de zijkanten van mijn neus. (lacht) Ook dat vond ik mooie symboliek: die zonnebril van vorken is eigenlijk een soort oogklep. Het lijkt alsof je door tralies kijkt, terwijl je de vorken zelf makkelijk kan wegnemen. En dat constante steken wijst op de pijn die die oogkleppen veroorzaken.’

‘To be continued’ verschijnt er op het einde videoclip. Iets om naar uit te kijken, dus. Maar eerst even tot stilstand komen en genieten van deze videoclip.