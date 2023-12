In beeld: Kosmo Sound brengt Marokkaanse klanken met een futuristische skibril op ‘Yomala’

De Gentse dubformatie Kosmo Sound laat de dub grotendeels achterwege op Yomala, hun eerste nummer waarop er gezongen wordt.

Wie Kosmo Sound opzoekt via google, krijgt al snel te lezen dat het om een zeskoppige dubformatie uit Gent gaat. Over ‘zeskoppige formatie uit Gent’ zal niemand moeilijk doen, maar de dub is op nieuwe single Yomala minder expliciet aanwezig. Saxofonist Ambroos De Schepper beaamt: ‘In het verleden hadden we met het nummer Ilam al wat geflirt met Noord-Afrikaanse invloeden. Vooral gnawa, een Marokkaans muziekgenre dat vaak in religieuze rituelen gebruikt wordt, vonden we erg interessant. En dankzij onze samenwerking met Imane Guemssy op Yomala hebben we dat nu helemaal naar voren kunnen schuiven.’

Het is inderdaad niet alleen door het gebrek aan dubby bassen dat Yomala aanvoelt als een vernieuwing binnen het oeuvre van Kosmo Sound. Dankzij de bijdrage van zangeres Imane Guemssy klinken er ook voor het eerst vocals op het werk van de groep. ‘Al is het niet zo dat we op voorhand dachten om eens iets anders te doen en daarom met zang te werken. Die samenwerking is eigelnijk heel spontaan gegroeid dankzij Jan Hoozee, die nog voor ons label Zephyrus heeft gewerkt. Hij had ons aan elkaar voorgesteld, en daaruit kwam ons eerste optreden tijdens de Gentse Feesten. Die samenwerking smaakte naar meer, en in de vorm van Yomala is daar nu een eerste resultaat van opgenomen. Wie weet volgt er nog meer.’

De samenwerking was dus niet per se op voorhand uitgestippeld, maar volgens De Schepper is de timing ervan wel geen toeval. ‘De laatste jaren zijn we heel erg bezig geweest met ons eigen groove based geluid te scheppen. Na al die jaren denk ik dat we daar wel in geslaagd zijn, en dat we er nu klaar voor zijn om andere mensen in dat universum te betrekken. Imane is daar het eerste voorbeeld van.’

Culturele clash

Wie goed oplet tijdens het kijken naar de bijhorende videoclip, merkt opvallend veel cirkels op. Zo worden er granen in een cirkel gelegd, wordt er op een bepaald moment ingezoomd op een horloge en eindigt het allemaal met een shot van de maan. Wanneer we vragen of we hier een circle of life-motief in moeten zien, antwoordt De Schepper dat het zo zou kúnnen zijn. ‘Maar eigenlijk zou je dat moeten vragen aan Grégoire Verbeke, die de video geregisseerd heeft. Hij heeft een soort melange gemaakt van enerzijds natuurbeelden en anderzijds eerder stedelijke beelden, waarin er veel ruimte is voor interpretatie. Als groep zijn we er wel heel tevreden mee, het spreekt tot de verbeelding en versterkt de muziek.’

Het beeld dat ons het meest aansprak, was dat van een groep mannen die in een cirkel rond Imane Guemssy lopen. Het heeft haast iets van een sekte. Dat Guemssy er met een opvallende skibril in het midden staat, maakt het beeld alleen maar opvallender. ‘Voor mij staat ook die skibril symbool voor dat contrast tussen de meer urban beelden en en die van het platteland. In zekere zin kan je dat ook vergelijken met wat wij met dit nummer gedaan hebben. Enerzijds heb je Kosmo Sound, als westelijk collectief, en anderzijds heb je Imane met haar Marokkaanse roots en invloeden. Die clash zit voor mij heel hard vervat in die skibril. Je kan het vergelijken met het album Maghreb United van Ammar 808, een Tunesiesche producer die ook Arabisch geïnspireerde muziek met een westerse touch maakt. Op dat album staat ook een vrouw in traditionele gewaden afgebeeld, maar met een futuristische bril. Dankzij het internet komen we allemaal in contact met genres van over heel de wereld die we zo’n vijftien jaar geleden nog helemaal niet kenden, en het is leuk om daarmee aan de slag te kunnen gaan.’

