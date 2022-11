Hoe Central Cee zich in sneltempo opwerkte tot een van dé nieuwe gezichten van de Britse rapscene

Aka: Oakley Neil H T Caesar-Su, Cench voor de vrienden

Leeftijd: 24

Locatie: Londen

Instagram: @centralcee

In het kort: Rapper. Maakt snappy drill. Populairder dan u denkt.

In het lang: Het zou kunnen dat u het gemist hebt, maar Central Cee heeft zich in sneltempo opgewerkt tot een van dé nieuwe gezichten van de Britse rapscene. Twee jaar geleden bestormde hij de drillwereld met zijn doorbraaksingle Day in the Life. In 2021 scoorde hij een megahit met Obsessed with You, behaalde hij goud met zijn debuutmixtape Wild West, kreeg hij een feature op een remix van Ed Sheerans Bad Habits, werkte hij samen met FKA Twigs voor de soundtrack van The King’s Man en verzamelde hij drie nominaties voor de Brit Awards, waaronder die voor best new artist. Dit jaar voegde hij daar nog de mixtape 23, een plekje op de FIFA 23-soundtrack, tweeëntwintig miljoen maandelijkse Spotify-luisteraars en de verrassings-ep No More Leaks aan toe.

Central Cee bereidt zich dan ook al heel lang voor op de grote doorbraak. Hij groeide op in West-Londen, in een diverse buurt waar genres als reggae, jazz, dancehall en hiphop samensmolten. Op zijn achtste begon hij zelf te rappen, en toen hij enkele jaren later voor het eerst een muziekstudio binnenwandelde, was er geen weg terug meer. Sindsdien heeft hij zich ontpopt tot meester in speelse, maar snedige drill, snappy flows en geestige oneliners. Er is een reden waarom Central Cee met zoveel gemak twee keer de Trix heeft uitverkocht.

Een willekeurige quote: ‘Soms moet ik mezelf eraan herinneren dat er mensen zijn die echt van mijn muziek houden. Zelf vind ik het niet zo speciaal, want ik rap gewoon over hoe ik me voel, alsof ik een pagina uit mijn dagboek heb gescheurd.’

In concert: op 11/11 in Trix, Antwerpen.



