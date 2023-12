Het jaar van Pommelien Thijs in drie persoonlijke hoogtepunten

De meest gestreamde plaat in België, drie MIA’s, de zomerhit van het jaar, The Voice Kids, een hoofdrol in Knokke Off, een zotte festivalzomer en het afscheid van #LikeMe: 2023 was een aaneenschakeling van hoogtepunten voor Pommelien Thijs. Haar persoonlijke top drie.

1. 26 januari: de MIA’s

Pommelien Thijs: Een mooie start van het jaar, laten we zeggen. Ik heb die avond drie MIA’s gewonnen: die voor doorbraak, solo vrouw en hit van het jaar. Dat ik in vijf categorieën genomineerd was, was op zich al maf. Dat ik uiteindelijk ook drie beeldjes mee naar huis mocht nemen nog veel maffer. Ik was dan ook heel trots op mezelf en mijn team. Ook al heb ik al mijn awards vrijwel meteen op de grond laten vallen. (lacht) Intussen staat er eentje bij mijn oma, eentje bij mijn manager en eentje in mijn toilet.

Maar het was vooral ook de dag waarop ik voor het eerst écht besefte: oké, we zijn hier blijkbaar toch iets goeds aan het doen. Ongewoon, dat hit van het jaar won, heeft op dat vlak veel betekend. Het was fijn om mijn publiek mee te zien groeien. Dat ik volgende maand, tijdens de volgende MIA-uitreiking, kans maak op negen awards, is al helemaal absurd. Blijkbaar kon het nóg beter.

2. Maart: de opnames van De expeditie: Groenland

Thijs: Ik heb het noorderlicht gezien. Ik heb kilometers aan een stuk gelanglauft. Ik heb mijn tanden gepoetst in een tent bij min dertig graden. De expeditie: Groenland, het nieuwe Play4-programma waarin ik samen met zeven andere BV’s door Groenland trek, ligt héél ver verwijderd van wat ik in mijn dagelijks leven zoal doe. Wellicht net daarom zijn die twaalf dagen me het meest bijgebleven. De voorbije jaren waren best heftig. Ik heb ongelofelijk coole dingen mogen doen, maar het is soms zo veel dat het moeilijk wordt om bij alles voldoende stil te staan. Het was dus fijn om even volledig afgescheiden van de wereld te zijn en op een afstand rustig terug te blikken.

Enfin, het was nu ook weer niet het diepe bezinnen dat mensen zich er misschien bij voorstellen. Geloof me: wanneer je je 164 kilometer lang een weg door de kou moet banen, heb je weinig zin in filosoferen. (lacht)De expeditie: Groenland was vooral leven van maaltijd tot maaltijd, van tussenstop tot tussenstop, van nacht tot nacht. Een heel pure manier van zijn.

3. 22 juni: de eerste releaseshow van Per ongeluk in De Roma

Thijs: Vooral dan de reactie van het publiek. Het was namelijk stil.

Iedereen die me ooit live heeft gezien, weet dat ik doorgaans nogal een luid publiek heb. Elk woord brullen ze mee alsof hun leven ervan afhangt. Heerlijk. Maar tijdens dat eerste concert lukte dat niet altijd, simpelweg omdat de plaat pas de dag nadien uitkwam. Voor een muisstil publiek spelen: blij dat ik dat ook eens heb meegemaakt. (lacht) Ik heb uiteindelijk drie releaseshows gespeeld in De Roma: eentje de avond voor de release, eentje op de releasedag zelf en eentje een week later. Het was plezierig om de decibels gaandeweg te horen toenemen. Want tijdens de tweede show werd wél alles meegezongen, en een week later nog luider. Blijkbaar kan mijn publiek snel vanbuiten blokken.

Per Ongeluk heeft een ongelofelijk parcours afgelegd. Ik had me geen beter scenario kunnen voorstellen voor mijn debuutplaat. Na De Roma volgde een zotte festivalzomer. Pukkelpop met Bazart. De Lokerse Feesten. Zomerhit. Tien Om Te Zien. De zweterige, propvolle tent van Crammerock. Die keer dat ze tijdens de Gentse Feesten de Korenmarkt moesten afsluiten omdat er zo veel volk was komen opdagen. En tussendoor nog shows met #LikeMe. Toen onlangs Spotify Wrapped verscheen, bleek Per Ongeluk zelfs het meest beluisterde album in België te zijn geweest dit jaar. Dat is gewoon absurd. Maar geen enkel streamingcijfer kan op tegen de directe respons van een livepubliek. Of ze nu muisstil of megaluid zijn.