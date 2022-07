Henkie, zanger van ‘Lief Klein Konijntje’, is overleden

De Nederlandse volkszanger Henkie is dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Dat laat Kurt Frederickx, destijds zijn promotiemanager, woensdag weten op vraag van de familie van de zanger. Henkie worstelde al enkele jaren met zijn gezondheid.

Henkie scoorde in 2004 een hit in Nederland en België met Lief Klein Konijntje. Het idee voor het lied over een konijn kreeg hij op een bruiloft, waar zijn zoon dj’de. Een aantal gasten zong een kinderlied over een konijn op de tonen van Glory, Glory, Hallelujah. Ook de danspasjes pikte Henkie daar op. Op aandringen van zijn zoon nam Henkie het nummer op, waarna het een met goud bekroonde hit werd.

‘Na een carrière van meer dan 40 jaar als rijinstructeur, kreeg mijn vader op zijn 61ste, dankzij het konijntje, de erkenning die hij verdiende als artiest’, zegt zijn zoon Marco Leeuwis over het ‘succesverhaal’. Naast Lief Klein Konijntje maakte Henkie nog nummers zoals Mijn Goudvis, De fiets van Piet van pa, Sjoe sjoewa en Het grote Pannenkoekenlied.