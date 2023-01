Gustaph trekt voor België naar Eurovisiesongfestival

Gustaph mag België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. De 42-jarige Stef Caers haalde zaterdagavond – na optelling van vakjury- en publiekscores – de meeste punten met zijn song ‘Because of You’ tijdens een liveshow in Paleis 12 in Brussel, waar zeven kanshebbers hun lied konden voorstellen.

De zeven kandidaten hadden elk twee songs voorbereid die ze live op het podium konden brengen. Tijdens het tv-programma ‘Eurosong 2023’, dat de voorbije week uitgezonden werd op Eén, koos elke kandidaat een overblijver. In Paleis 12 brachten ze het nummer met de volledige act, verlichting en show. Presentator van dienst was Peter Van de Veire. De vakjury, met onder meer Alexander Rybak, Laura Tesoro, Jérémie Makiese en Nikkie de Jager, en de kijkers mochten samen beslissen wie er voor België naar Liverpool zou gaan. De helft van de punten kwam van de jury, de andere helft van het publiek.

Zo kreeg Gustaphe 121 punten van de jury, en 157 punten van de kijkers. Met zijn 278 punten bleef hij slechts één punt boven The Starlings, het muzikantenkoppel Tom Dice en Kato Callebaut, die tweede werden. Het duo kreeg 94 punten van de vakjury en 183 punten van het publiek. Dat was veruit de hoogste score die de kijkers hadden uitgereikt.

The Starlings hadden het nummer ‘Rollercoaster’ gebracht, een persoonlijke en intieme song, die de ups en downs in hun leven symboliseerde. Gustaph had al tweemaal deel uitgemaakt van het Eurovisiesongfestival, beide keren als achtergrondzanger. In 2018 deed hij de backing vocals van zangeres Sennek, in 2021 deed hij hetzelfde voor Hooverphonic. Tijdens het Eén-programma Eurosong 2023 liet Gustaph al grappend optekenen dat het ‘een persoonlijke vendetta’ was om ooit op het hoofdpodium te geraken.

De top drie werd volgemaakt door de 17-jarige gala dragot met 271 punten. Zij bracht met ‘T’inquite’ een alternatieve, donkerdere, en unieke song. De vakjury gaf haar 146 punten, de hoogste score, al kwam Chérine met ‘Ca m’ennuie pas’ bijzonder dichtbij met 145 punten. Chérine behaalde met de publieksscore erbij 268 punten, wat goed was voor de vierde stek. De drie andere kandidaten waren Ameerah (171 punten), Loredana (167 punten) en Hunter Falls (128 punten).

Het Eurovisiesongfestival is aan zijn 67ste editie toe. De halve finales gaan door op 9 en 11 mei, de finale op 13 mei. Normaal gezien zou het evenement doorgaan in Oekraïne, de winnaar van de vorige editie, maar vanwege de oorlog moest er op zoek worden gegaan naar een ander gastland.