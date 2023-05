Gustaph loodst België naar finale van Eurovisiesongfestival

België is er zaterdag opnieuw bij in de finale van het Eurovisiesongfestival in Liverpool. VRT-inzending Gustaph eindigde donderdagavond in zijn halve finale in de top 10 van de televoting, met het nummer “Because of you”.

Ook Albanië, Armenië, Australië, Cyprus, Estland, Litouwen, Oostenrijk, Polen en Slovenië plaatsten zich donderdag bij de finalisten.

De 10 landen – van de 16 die deelnamen aan de tweede halve finale – die zich donderdagavond plaatsten, vervoegen de zogenaamde Grote Vijf (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en gastland Verenigd Koninkrijk) van het songfestival, winnaar van 2022 Oekraïne en de top 10 van de eerste halve finale van dinsdag.

De uitslag van de halve finales werd na het debacle met vermeende stemafspraken vorig jaar voor het eerst volledig door het grote publiek bepaald, door middel van televoting. De vakjury komt pas zaterdag tijdens de finale in het spel, en zal dan goed zijn voor de helft van de punten. Nog nieuw is dat ook kijkers uit niet-deelnemende landen, ook buiten Europa, kunnen stemmen.

Gustaph kwam donderdag als vijfde kandidaat in actie, net na Estland dat misschien wel als eerste van de avond écht kon overtuigen met ‘Bridges’ van Alika.

De act van Gustaph, met zijn kenmerkende hoed en opvallend prominente achtergrondzangeressen, verliep schijnbaar vlekkeloos en de aanstekelijke beats van “Because of you” met bijhorende visuals deden alvast voor het enthousiaste publiek in de Liverpool Arena de rest. Uiteindelijk zou blijken dat ook de kijkers thuis overtuigd waren dat ons land een plek in de finale verdiende.

Een andere opmerkelijke deelnemer die zich donderdag plaatste was Oostenrijk, dat Teya & Salena stuurde met het repetitieve “Who the Hell Is Edgar?”, een verwijzing naar schrijver Edgar Allen Poe.

Ook Blanka had voor Polen een oorwurm mee, “Solo”, die lang genoeg bleef hangen om het tot in de finale te schoppen.

Haast alle kandidaten zongen overigens in het Engels, of een mix van Engels en hun moedertaal. Alleen Slovenië en Albanië kozen volledig voor de eigen landstaal, en met succes want beide landen schaarden zich bij de finalisten.

Of Gustaph en België zaterdag ook een kans maken op eindwinst, valt af te wachten.

Grote favoriet bij de bookmakers is alvast Zweden, dat met Loreen een voormalige winnares opnieuw afvaardigt. Het nummer dat Loreen ditmaal brengt, “Tattoo”, is ook in heel wat Europese landen nu al een radiohit