Grammy Awards: SZA op kop met negen nominaties

R&B- en soulzangeres SZA heeft, in aanloop naar de Grammy Awards, negen nominaties binnengehaald. Dat heeft de Recording Academy vrijdag bekendgemaakt.

Een Grammy Award is de hoogste onderscheiding in de Amerikaanse muziekindustrie.

De ranglijsten worden dit jaar vooral gedomineerd door vrouwelijke artiesten. Indierockster Phoebe Bridgers en songwriter Victoria Monét werden beiden zeven keer genomineerd. Billie Eilish, Taylor Swift, Miley Cirus en anderen kregen dan weer nominaties in zes categorieën.

Voor de prijs ‘Album van het jaar’ gaat het tussen World Music Radio van Jon Batiste, the record van boygenius, Endless Summer Vacation van Miley Cyrus, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd van Del Rey, The Age Of Pleasure van Janelle Monáe, GUTS van Olivia Rodrigo, Midnights van Taylor Swift en SOS van SZA.

Ook het Nederlandse Metropole Orkest is dit jaar opnieuw genomineerd. Dat orkest werkte onder andere mee aan het album Olympians, dat werd gemaakt met Vince Mendoza. Zij maken kans in de categorie Best Large Jazz Ensemble Album.

Op 4 februari 2024 worden de winnaars bekendgemaakt op de ceremonie van 66e editie van de Grammy Awards in Los Angeles.