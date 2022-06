Goblin-gitarist Massimo Morante overleden

Massimo Morante, gitarist van de Italiaanse cultgroep Goblin, is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de band in een Facebookbericht.

Goblin staat vooral bekend om z’n legendarische soundtracks voor horrorfilms. Zo waren Morante en de zijnen te horen op de muziek voor Dawn of the Dead, de zombieklassieker van George A. Romero uit 1978. Daarnaast zijn het vooral de samenwerkingen met regisseur Dario Argento die in het geheugen van elke horrorliefhebber gegrift staan. De soundtracks voor sfeervolle horrors als Profondo Rosso en Suspiria genieten nog steeds een legendarische status.

Morante werd 70 jaar oud. Een doodsoorzaak is niet bekend.