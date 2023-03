Gabbers en goestingdoeners, waag je kans bij Sound Track

Je kunt je weer inschrijven voor Sound Track, het live- en kansenparcours van Vi.be en de livemuzieksector dat de voorbije jaren talent als Shaka Shams, Meskerem Mees, Bluai en Meltheads heeft voortgebracht. Brent Vanneste (Stake, Klakmatrak, Brennt) is een van de ambassadeurs.

Brent Vanneste: Eerst mag ik in primeur alle inzendingen beluisteren, om zo samen met de andere ambassadeurs de jury bij te staan. Dat wordt een paar dagen gezellig koffie aan de laptop. Daarna kan ik de finalisten hopelijk wat gouden raad, tips en tricks en goedbedoeld gezever meegeven. Die ze uiteraard compleet mogen negeren. (lacht) Ik ben vooral heel nieuwsgierig naar wat er zoal leeft bij een nieuwe generatie muzikanten/producers/zotten.

Wat voor zotten hoop je tegen te komen?

Vanneste: Goestingdoeners.Mensen die keihard geloven in wat ze maken. Ik ben ook een grote fan van cross-overs. Twee genres die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, toch combineren: dat kan alleen maar tot verrassende kruisbestuivingen leiden. Zelf ben ik ook het liefst met verschillende projecten tegelijk bezig.

Metalmusicals en gabberschlagers: zoiets?

Vanneste: Klinkt verschrikkelijk, laat maar komen! (lacht) Bij deze een warme oproep aan alle gabbers die Knack Focus lezen: schrijf u zeker in! De subcultuur isoleert zich meestal wat van zulke wedstrijden. Jammer, want het is en blijft toch een van de meest hoogstaande kunstvormen.

De achttien laureaten krijgen niet zomaar een trofee mee naar huis, maar worden een jaar lang intensief begeleid.

Vanneste: Sound Track is meer dan een muziekwedstrijd. Dat is waar het écht om draait: ondersteuning, studiotijd, residenties, speelkansen. Dingen waaraan je in het begin van een carrière ontzettend veel hebt. Op het juiste moment op de juiste plaats zijn kan plots een kettingreactie aan kansen veroorzaken.

Zelf ben je ervaringsdeskundige op het vlak van muziekwedstrijden. Op je vijftiende won je Humo’s Rock Rally met Stake, toen nog Steak Number Eight.

Vanneste: En daarvoor hadden we al aan zowat elke mogelijke wedstrijd meegedaan. Een heel toffe, leerrijke en spannende ervaring. Om te beginnen word je gemotiveerd om demo’s af te werken en na te denken over de pitch van je project. Al wat erna komt, is mooi meegenomen. Winnen, verliezen, op uw muil gaan: ik zou het iedereen aanraden.