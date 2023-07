Ga de schunnige cultrapper Parsa nu live zien vooraleer hij filmmaker of pretparkeigenaar wordt

AKA Parsa Moradashkafti LEEFTIJD 24 LOCATIE Antwerpen INSTAGRAM @parsa_loves_reeses IN HET KORT Rapper. Collega van Joost, Kleine Crack en Gladde Paling. Toekomstig filmmaker, dj, BV en pretparkeigenaar.

Eén ding is zeker: Parsa is een geboren entertainer. Wie diep in de krochten van Youtube graaft, kan aanschouwen hoe zijn jongere versie jumpt, met JIMtv belt en de Harlem Shake doet, als een soort Berchemse Filthy Frank. Op zijn dertiende werd hij moderater van een memepagina op Facebook. Een jaar later probeerde hij het achter de draaitafel in de hoop de nieuwe Dimitri Vegas te worden. Maar vijf jaar geleden vond hij pas echt zijn vakgebied, als rapper. Voorlopig toch, want in de toekomst wil hij ook nog langspeelfilms maken, BV worden, zijn dj-carrière alsnog van de grond krijgen en wie weet zelfs à la Gert Verhulst een eigen entertainmentbedrijf genaamd Studio 666 uit de grond stampen, inclusief pretpark.

In afwachting daarvan bereikt hij langzaam maar zeker een cultstatus als rapper. Als lid van VHS, het hiphopcollectief van Kleine Crack en Slagter. Als special guest van Joost. Als sidekick van memetechnosterren Gladde Paling, Natte Visstick en Vieze Asbak, met wie hij in een uitverkochte Paradiso en op Rampage belandde. Maar vooral als koning van een nogal excentriek universum van harde trapbeats, donkere internethumor, nummers over ADHD en hamsters, een cover van Chers Believe maar dan met ‘Geloof je in seks voor het huwelijk?’ als refrein, en héél veel schunnig lyrics. (Alleen al in Soulja Boy, zijn recentste nummer, vertelt hij hoe hij drie uur lang heeft gemasturbeerd, MDMA op zijn anus heeft gesmeerd en zijn piemel heeft verbrand door te lang te masturberen.) Kortom: zijn passage op de Lokerse Feesten wordt in ieder geval een ervaring. En veel andere kansen krijgt u volgens Parsa niet. ‘Ik word maar zo’n twee keer per jaar solo geboekt. Geen idee hoe dat komt.’

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Tachtig procent van wat ik zeg, moet je niet serieus nemen.Ik besta haast volledig uit sarcasme. Daardoor ben ik niet de aangenaamste persoon om mee te chillen, maar ik kan er ook niks aan doen.’

IN CONCERT op 04.08 op de Lokerse Feesten.



