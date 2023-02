Franse muziekprijzen: Stromae beste mannelijke artiest, Angèle beste vrouwelijke

De Belgische zanger Stromae is vrijdag bij de uitreiking van de muziekprijzen ‘Victoires de la Musique’ in Frankrijk tot beste mannelijke artiest gekroond. De Belgische zangeres Angèle werd verkozen tot beste vrouwelijke artiest. De Belg Pierre de Maere kreeg de prijs voor mannelijke revelatie.

Voor Stromae is het de zesde ‘Victoire’ in zijn carrière. Na een lange afwezigheid door een burn-out is de 37-jarige Belgische zanger weer helemaal terug met zijn album ‘Multitude’. “Ik ben toch wel een beetje ontroerd”, zei Stromae. Hij bedankte de mensen die met hem samenwerken, zijn broer Luc Van Haver en Coralie Barbier, zijn vrouw.

De Belgische zangeres Angèle (27) werd gekroond tot beste vrouwelijke artiest. Ze kreeg ook de prijs voor het meest gestreamde album voor ‘Nonante-cinq’. Angèle heeft ondertussen vijf ‘Victoires’ behaald in haar carrière.

De Belg Pierre de Maere won vrijdagavond tijdens de uitreiking van de ‘Victoires de la Musique’ de prijs van de mannelijke revelatie.