Fictieve bands: fake, maar echt populair

Daisy Jones & The Six scoort niet enkel op streamingdienst Amazon, ook in de album-charts scheert de fictieve band hoge toppen. Daarmee zijn ze lang niet de enige fake artiest die zowel op als naast het scherm kan rekenen op een trouwe schare fans.

Daisy Jones & The Six (Daisy Jones & The Six)



De succesformule van Daisy Jones & The Six blijft ongewijzigd doorheen het boek, de serie en het album: Fleetwood Mac voor Gen Z. Zij die het drama rond de Amerikaanse band in de jaren ’70 gemist hebben, krijgen dankzij auteur Taylor Jenkins Reid en de Amazon-adaptatie een tweede kans met Daisy Jones & The Six. Met haar zes kompanen voert Daisy Jones, in de serie vertolkt door Riley Keough, zowel de tv- als de albumlijsten aan. De plaat mag dan wel door Pitchfork omschreven worden als ‘een Broadway-versie van Fleetwood Mac’, met meer dan 20.000 verkochte exemplaren en een plek bovenaan de iTunes charts doen ze het zeker niet verkeerd.

Het album Aurora klinkt niet slecht, maar dan vooral omdat er geen risico’s op worden genomen. Als je nagaat dat Aurora de Daisy Jones equivalent moet voorstellen van Rumours, gaat de vergelijking met Fleetwood Mac toch niet meer lang mee. Hoofdpersonages Daisy Jones en Billy Dunn (Sam Claflin) spelen hun rol goed, maar ook niet meer dan dat. Voor hun vertolking namen beide acteurs zang- en muzieklessen, waardoor ze goed klinken op de plaat, maar het is duidelijk dat emoties spelen nog iets anders is dan ze echt meemaken.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Lady Parts (We Are Lady Parts)



Britse tv-show We Are Lady Parts zet hun fictieve band volledig centraal in de verhaallijn. De reeks volgt de groep Lady Parts terwijl ze een succesvolle muziekcarrière proberen uit te bouwen. Voeg daar nog aan toe dat de punkband bestaat uit moslimvrouwen en de beproevingen waarmee het viertal te maken krijgt in de sitcom schrijven zichzelf bijna. De zes nummers uit het eerste seizoen staan volledig op Spotify en zitten ondertussen op ongeveer driehonderdduizend streams per stuk. De band mag dan fictief zijn, online kunnen ze rekenen op een horde fans die smeken om merchandise en meer muziek. Fake muziek, maar ideaal voor fans van The Linda Lindas of The Menstrual Cramps.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

4*TOWN (Turning Red)



De boyband van onze dromen, en dan vooral omdat ze ons hart niet in het echt kunnen breken door uit elkaar te gaan. Actrice Sandra Oh, die in Turning Red de stem van mama Ming Lee inspreekt, ontpopte zich alvast tot de ultieme fangirl. Tijdens het Unforgettable Gala in januari 2023 kropen de stemacteurs uit de film nogmaals in hun boyband-rol voor een éénmalige live performance. TikToks van Sandra Oh die vanop de eerste rij luidkeels meeschreeuwt gingen al snel viraal, en we kunnen het haar niet kwalijk nemen. Met hun meezingbare lyrics, zwoele blikken en perfect synchrone danspasjes spelen de acteurs de rol van boyband hearttrobs perfect.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Lemonade Mouth (Lemonade Mouth)



Voor Hayley Kiyoko een popicoon werd met haar lesbische anthem Girls Like Girls speelde ze al gitaar in de fictieve band Lemonade Mouth uit de gelijknamige film. Hun nummer Determinate blijkt met 88 miljoen streams een hoogtepunt uit de Disney Channel Originals-collectie. Wat start als een eenvoudige maar dansbare popsong wordt middenin onderbroken door een snedige rap-solo wat het nummer meteen tot een hoger, amper te vatten niveau tilt. De sequel werd jammer genoeg gecanceld nadat eerder vernoemd rapicoon Adam Hicks gearresteerd werd voor een gewapende overval.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Low Shoulder (Jennifer’s Body)



Low Shoulder, onder leiding van zanger Nikolai (Adam Brody) nam hun zoektocht naar populariteit wel heel serieus. Om een succesvolle carrière te garanderen sluit Low Shoulder een pact met de duivel. Om de deal te bezegelen moeten ze een maagd opofferen. Megan Fox kruipt meesterlijk in de rol van hun slachtoffer Jennifer. Enige probleem? Ze is geen maagd meer. Hun duivelse ritueel loopt daardoor mis en verandert Megan Fox van een onschuldige groupie in een bloeddorstige mannenverslindster, maar dan letterlijk. Uiteindelijk moeten ze hun drang naar eeuwige roem ook bekopen met hun leven. En de muziek? Die werd er niet beter van.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ashley O (Black Mirror)



Met On A Roll had Miley Cyrus, of toch haar personage Ashley O uit Black Mirror een serieuze hit te pakken. Op Glastonbury bracht ze er, paarse pruik inbegrepen, een live-versie van die gretig meegezongen werd door de duizenden aanwezigen. Op Spotify zit de pophit ondertussen al ver boven de honderd miljoen streams en op YouTube heeft de officiële clip al meer dan zeshonderdduizend views. Uiteindelijk mogen we Miley nog dankbaar zijn. On A Roll bleek één van de lichtpuntjes te worden van een voor de rest nogal mager seizoen van Black Mirror.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Andere bangers uit de Disney-stal: What Dreams Are Made Of van Lizzie McGuire (Hilary Duff) en The Climb van Hannah Montana. Met twee alter ego’s in de lijst bewijst Miley Cyrus opnieuw dat ze één van de meest veelzijdige popsterren ooit is, letterlijk.

Drive Shaft (Lost)



Drive Shaft, met Charlie (Dominic Monaghan) uit Lost als brein achter de fictieve band, maakte van het begrip one-hit wonder een one-line wonder. Van hun nog geen twee minuten durende track, herinnert zich iedereen enkel nog de titel slash hook die nergens op slaat maar toch 80% van het nummer uitmaakt: ‘We All Everybody’.

Wanneer Charlie op het eiland neerstort wou de band net beginnen aan een reünietournée in Australië na strubbelingen tussen Charlie en zijn broer die in de band zingt, maar spijtig genoeg stak die Oceanic Flight 815 daar toch een stokje voor. Voor fans van Oasis zal het idee van een Britse rockgroep met twee broers die elkaar in de haren vliegen niet onbekend klinken, maar veel dichter kwam Drive Shaft nooit bij hun inspiratiebron.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Pink Slip (Freaky Friday)



Voor Jamie Lee Curtis een Oscar wegkaapte voor haar rol in Everything Everywhere All At Once kroop ze al in de huid van Tess Coleman en letterlijk ook in die van haar dochter Anna Coleman (Lindsay Lohan) wanneer ze ineens wakker worden in elkaars lichaam. In de film speelt Lindsay Lohan, en later dus ook Jamie Lee Curtis, in de fictieve band Pink Slip. Die band was voor vele tienermeisjes in 2003 de eerste keer dat ze rockende vrouwelijke muzikanten op het grote scherm zagen. Zo ook voor de Amerikaanse band MUNA die het nummer Take Me Away uit de film coverden tijdens een van hun shows in 2022, waarbij hun voornamelijk vrouwelijk publiek volledig uit hun dak ging. Lindsay Lohan en Jamie Lee Curtis: underrated punkiconen.