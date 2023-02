Zwangere Guy, Froukje, Joji en meer op Pukkelpop

De organisatie van Pukkelpop heeft opnieuw tien namen toegevoegd aan de affiche voor het vierdaagse festival in Kiewit. Naast klappers als Billie Eilish, Yungblud, Years & Years, Bazart en Amelie Lens pakt de organisatie nu uit met onder meer Froukje, Zwangere Guy, M83 en het dj-duo Chase & Status.

De Nederlandse zangeres Froukje was vorig jaar al in de Dance Hall te gast en mag op vrijdag de affiche voor de Main Stage delen met onder anderen Billie Eilish en Years & Years. Ook komt M83, die volgende maand hun negende studioplaat Fantasy uitbrengen, langs.

Aan de affiche voor zaterdag werden ook namen toegevoegd. Zo komt het dj-duo Chase & Status zijn twintigjarig bestaan vieren met een uitbundige rave in de Boiler Room. Ook Joji, bekend van de TikTok-rage en de internet meme ‘Do The Harlem Shake ‘ die hij viraal liet gaan als Filthy Frank, versterkt de affiche voor de derde dag van Pukkelpop. Onder het alias Joji scoorde hij meer dan 1 miljard keer gestreamde r&b-hits als ‘Slow dancing in the Dark’, ‘Gimme Love’ en ‘Glimpse of Us’.

Liefhebbers van rock, herkenbare gitaarriffs en catchy popmelodieën komen ook zaterdag aan hun trekken met de Britse band Nothing But Thieves. Voor zaterdag werden eerder onder anderen Angèle, Anne-Marie, Limp Bizkit, Bicep (live), Joost, Rema, Steve Lacy en Turnstile aangekondigd.

De affiche voor zondag, waar The Killers, Florence + The Machine en Dropkick Murphys al opstonden, wordt aangevuld met Zwangere Guy. Verder werden ook optredens aangekondigd van Beartooth, Brutus, Nia Archives en Two Shell. Ook volgende week wordt er weer een reeks namen toegevoegd aan de affiche.