Suikerrock voegt Sean Paul en Coely toe aan de affiche

Het Tiense muziekfestival Suikerrock heeft vrijdag twee nieuwe namen aan de affiche toegevoegd. Sean Paul en Coely zijn op vrijdag 4 augustus van de partij.

De Jamaicaan Sean Paul bracht in 2000 zijn debuutalbum Stage One uit. In 2006 volgde de wereldhit Temperature. Komende zomer doet hij tijdens een Europese tournee ook Suikerrock aan, dat hij vrijdag 4 augustus zal afsluiten.

De Antwerpse Coely, bekend van onder meer Ain’t Chasing Pavements, Celebrate en Don’t Care, bracht haar hiphop in 2013 en 2017 al eens naar Tienen. Op 4 augustus keert ze terug met haar nieuwe plaat Alive onder de arm.

Nog op vrijdag komen Bazart, Goldband, Merol en Sophie Straat. Voor zaterdag 5 augustus zijn onder meer Bastille, Franz Ferdinand, Arsenal en GOOSE bevestigd. Op de familiedag zondag staan Cleymans & Van Geel, Metejoor, Bart Peeters & De Ideale Mannen en Regi op het podium. Meer namen worden binnenkort bekendgemaakt.

Suikerrock gaat door op het Bietenplein aan de Tiense Suikerraffinaderij. Het wordt de 35e editie van het festival.