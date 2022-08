Sterke start voor eerste Maanrockdag

De jubileumeditie van Maanrock heeft een sterke start genomen. Zo’n 35.000 tot 40.000 mensen zakten naar het stadscentrum van Mechelen af en dansten de beentjes los. Headliners Clement Peerens XP en Clouseau zorgden meteen voor een overvolle Grote Markt.

Voor het eerst heeft Maanrock ook op vrijdag een programma op de Grote Markt. Traditiegetrouw start vrijdag enkel op de IJzerenleen en enkele kleinere podia, maar voor de 25ste editie van het festival mocht het iets meer zijn en werden ook op vrijdag topartiesten uitgenodigd op het hoofdpodium.

Het mooie weer en de voorbije twee coronajaren zorgden voor een enthousiast publiek, dat al vanaf de start om 18 uur massaal aanwezig was. Met een parade door de stad trokken een honderdtal Mechelaars naar de Grote Markt, waar Mechelse band Pardon Service het festival mocht aftrappen.

De organisatie blikt tevreden terug. “Maanrock verjaart en daar willen duidelijk heel wat mensen bij zijn”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest. “Opmerkelijk vroeg waren er heel wat mensen naar Mechelen afgezakt. Dat hebben we nog niet gehad de laatste tien jaar, zo’n snelle start. En dat op een vrijdag. Mechelen heeft Maanrock duidelijk gemist en dat is eigenlijk wederzijds: wij hebben onze bezoekers ook gemist en we zijn heel blij om helemaal terug te zijn. Morgen iedereen welkom voor deel 2!”

Zaterdag staan onder meer Praga Khan, Compact Disk Dummies, Bobby Ewing en The Subs op het programma.