Red Hot Chili Peppers zullen spelen op Rock Werchter

Het materiaal van de Red Hot Chili Peppers wordt geïnstalleerd, laat de organisatie van Rock Werchter weten via Twitter.

De kogel is door de kerk: de Main Stage op Rock Werchter zal de Red Hot Chili Peppers verwelkomen.

Het was afwachten of de show kon doorgaan, aangezien de Amerikaanse band eerder deze week een concert in Glasgow moest afzeggen. ‘Door ziekte zullen Red Hot Chili Peppers niet in staat zijn om vanavond, op 1 juli, op te treden in Glasgow. RHCP houden van Schotland en zijn erg ontgoocheld dat ze niet kunnen spelen. Bedankt voor jullie begrip’, deelden ze toen via hun sociale mediakanalen.

Dimitri Strobbe, die zetelt in de raad van bestuur van concertzaal AB en het directiecomité bij Brussel Mobiliteit, liep Chad Smith, de drummer van de Red Hot Chili Peppers, in Brussel tegen het lijf. Smith verzekerde toen al dat de Red Hot Chili Peppers zouden spelen op Werchter.