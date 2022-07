Red Hot Chili Peppers zeggen concert in Glasgow af, nog geen duidelijkheid over Werchter

De Red Hot Chili Peppers hebben hun concert in het Schotse Glasgow vrijdagavond geannuleerd door ziekte. Dat meldt de Amerikaanse band zelf op sociale media. Het is nog onduidelijk of hun optreden zondagavond op Rock Werchter wel kan plaatsvinden.

“Door ziekte zullen Red Hot Chili Peppers niet in staat zijn om vanavond, op 1 juli, op te treden in Glasgow. RHCP houden van Schotland en zijn erg ontgoocheld dat ze niet kunnen spelen. Bedankt voor jullie begrip”, aldus de verklaring. Er wordt gekeken om de show op een andere datum te laten doorgaan.

Normaal gezien staan de Red Hot Chili Peppers zondag op Rock Werchter, waar ze het festival zullen afsluiten. Het is nog niet duidelijk of ook dat optreden op de helling staat. In de loop van vrijdagnamiddag volgt een update, laat het festival weten. “We zijn hoopvol dat de show kan doorgaan.”(Belga)