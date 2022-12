Red Hot Chili Peppers opnieuw headliner op Rock Werchter

Op vrijdag 30 juni komt de Californische rockband naar Rock Werchter.

De vierde en laatste headliner van Rock Werchter 2023. Naast Stromae, Muse en Arctic Monkeys staan ook de Red Hot Chili Peppers bovenaan de affiche. Het is een snelle terugkeer naar Werchter voor de Peppers, want dit jaar sloten ze het festival nog af. Hoe dat toen klonk, kan u hier lezen.

Naast bovenstaande headliners werden ook Queens of the Stone Age, Oscar and the Wolf en Fred Again bevestigd voor Rock Werchter 2023. Het festival gaat door van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli. Tickets vindt u op de website van het festival.