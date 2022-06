Pukkelpop voegt 30 nieuwe namen toe aan affiche

Zowat twee maanden voor het festival van start gaat, lost Pukkelpop 30 nieuwe namen van artiesten die er zullen optreden. Zij vergezellen onder meer Arctic Monkeys, Tame Impala, George Ezra en Oscar en The Wolf op de affiche van het vierdaagse muziekfestival in Kiewit.

Op donderdag 18 augustus, de traditionele inhuisdag voor de kampeerders, kunnen de festivalgangers genieten van vier nieuwe namen: Hindu Radio DJ’s, The Sore Losers, Willy Organ XL en Lander & Adriaan. Zij delen de affiche met ondere anderen Coely, Eva De Roo & Double D, Froukje, Stikstof en Omdat Het Kan Soundsystem met Average Rob.

Vrijdag 19 augustus wordt de affiche vervolledigd door Nothing But Thieves, de metalcore van While She Sleeps en Fleddy Melculy, de technobeats van Klaps en Anfisa Letyago en OGENN, Eurosongfestivaldeelneemster S10 en haar landgenote Pitou en allrounder DJ St. Paul. Zij delen die dag de podia met onder meer Slipknot, Tamino, Merol, James Blake en Cypress Hill.

Zaterdag 20 augustus krijgen de eerder aangekondigde artiesten, onder wie Tame Impala, Charlotte De Witte, Limp Bizkit, GAYLE en Sean Paul, het gezelschap van Mooneye, Al-Qasar, de rockbands De Staat, Kill Birds en killthelogo en dj-sets van séa en Eppo Janssen & Friends.

Afsluiten doet het festival op zondag 21 augustus met nieuwe namen als de Brusselse jazzband ECHT!, de luide gitaren van HEISA en Ialma – het blackmetalproject van Joan Roan van Arsenal -, dj-sets van Naethan, Slow Crush, Biesmans en Axel Haube, popmuziek van Milo Meskens en Studio Brussel-gezichten Stijn Van De Voorde en Thibault Christiaensen. Zij kunnen in de backstage onder meer Arctic Monkeys, Bring Me The Horizon, Glass Animals, Oscar & the Wolf en Sigrid tegen het lijf lopen. De avond eindigt zoals andere jaren met de traditionele vuurwerkshow.