Psychonaut ontkalkt gratis al uw Eustachiusbuizen

Psychonaut heeft het niet zo voor punten en komma’s, maar bedient zich uitsluitend van uitroeptekens. Het Mechelse powertrio veroorzaakte tijdens de openingsavond van Pukkelpop het soort aardverschuiving waar een beetje geograaf prompt euforisch van werd.

Een psychonaut is iemand die mentale reizen maakt, een ontdekkingsreiziger in de diepste krochten van de geest. Maar zoals we in De Club konden vaststellen, grossiert hij net zo goed in verschroeiende metalriffs en verpulverende ritmes. Als uw buizen van Eustachius dringend aan een ontkalkingsbeurt toe waren, was u bij de heren van Psychonaut gewis aan het goede adres.



Eén van hun nummers heet A Storm Approaching en die titel loog er niet om. Hun muziek, een combinatie van psychedelische sludge metal en post-rock, deed ons meteen zin krijgen om gezwind een stel heipalen in de bodem te meppen. De drie bandleden, zanger-bassist Thomas Michiels, gitarist en brulboei Stefan De Graef en drummer Harm Peters, toonden zich beslagen instrumentalisten die aan elkaar gewaagd waren, maar beschikten duidelijk niet over de gave van de beknoptheid. De meeste van hun songs werden behoorlijk lang uitgesponnen. Nog een geluk dat dit hun ideeënrijkdom geenszins in de weg stond.

Pyschonaut haalt de mosterd bij bands als Black Sabbath en Tool (of op zijn meest psychedelische momenten bij Pink Floyd), maar zoekt ook aansluiting bij de Belgische metal- en hardcorescene. Zo hoorden we in Violate Consensus Reality gastbijdragen van Stefanie Mannaerts (Brutus) en Colin H. Van Eeckhout (Amenra), al bleken hun stemmen in Kiewit helaas uit een doosje te komen.



De Mechelaars timmeren al twaalf jaar aan de weg, toerden met succes door diverse Europese landen, vonden onderdak bij een Duits platenlabel en hebben al minstens één onsterfelijke classic op hun naam staan: The Fall of Consciousness, uit hun vijf jaar oude langspeeldebuut Unfold the God Man, heeft inmiddels een hoge positie verworven in De Zwaarste Lijst van Studio Brussel. Het hoefde dus niet te verbazen dat de groep die song helemaal tot het einde bewaarde.



‘Bedankt voor jullie liefde en energie’, zei een geëmotioneerde De Graef tot afscheid. Maar er was nog méér goed nieuws. Want onze tintelende oren vertellen ons dat het slechts een kwestie van tijd is voor Psychonaut een vet sponsoringcontract van Hans Anders onder de neus krijgt geschoven. Als het geen dovemansgesprek wordt, tenminste.